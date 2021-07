’Behandel Lewis Hamilton met het respect dat een zevenvoudig wereldkampioen verdient’

Jan Lammers Ⓒ Richard Sijmons

Kritiek is prima, maar vlieg niet uit de bocht en doe het zeker niet anoniem. Dat stelt voormalig coureur Jan Lammers in zijn nieuwe column. De sportief directeur van de Grand Prix van Nederland roept ook de tienduizenden fans die binnenkort naar Zandvoort komen op om vooral normaal te doen, met name in de richting van Lewis Hamilton.