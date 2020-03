Blaak soleert naar trilogie GP Le Samyn

De wereldkampioene van 2017 sprong op ruim 50 kilometer van de finish weg uit de voorste groep en soleerde naar de winst. Ze was in 2015 en 2016 ook al de beste in de Belgische eendagskoers.

Bijna 2 minuten na Blaak won haar Luxemburgse teamgenoot Christine Majerus de sprint om de tweede plaats. Ellen van Dijk en Jip van den Bos, vorig jaar de winnares in Dour, zaten ook in dat achtervolgende groepje.

Blaak was zaterdag vierde geworden in de Omloop Het Nieuwsblad, waarin Annemiek van Vleuten na een indrukwekkende solo zegevierde.