Clash Ben Saddik en Adegbuyi voorgerecht richting partij Verhoeven en Overeem

De partij tussen de twee zwaargewichten vormt in de Gelredome het spectaculaire voorgerecht in aanloop naar de hoofdpartij tussen Rico Verhoeven en Alistair Overeem.

Ben Saddik vocht in december 2018 voor het laatst. Ook toen was Adegbuyi zijn tegenstander. Ondanks een gebroken rechterhand trakteerde Ben Saddik zijn Roemeense opponent op een knock-out. Vervolgens daagde de Belgishe Marokkaan zijn landgenoot Badr Hari uit, maar tot een clash tussen beiden kwam het tot dusver niet.

Ben Saddik moest mede door de coronacrisis, een zware rugblessure en vermeende betrokkenheid bij de verkoop van cryptotelefoons lang toekijken vanaf de zijlijn. Het strafrechtelijk onderzoek naar zijn rol in het gsm-schandaal is nog niet afgerond, maar desondanks kan hij in oktober weer vechten.

Sinds enkele weken traint Ben Saddik met Mike Passenier, de oud-trainer van Hari. De Amsterdammer verloor afgelopen weekeinde op pijnlijke wijze van de Pool Arkadiusz Wrzosek, die hem knock-out schopte. In december 2020 verloor Hari ook al van Adegbuyi.