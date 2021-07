Henk Grol: ’Ik ben een jaar of vijf te laat overgestapt naar het zwaargewicht’

Henk Grol komt eind deze maand voor de vierde keer uit op de Olympische Spelen. In sushirestaurant Hokkai Kitchen in IJmuiden komt hij alvast in de stemming. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Over een kleine twee weken stapt Henk Grol (36) in het vliegtuig naar olympisch Tokio, het eindstation van zijn rijke judocarrière. Om alvast in de Japanse stemming te komen, schotelde De Telegraaf hem zeven stellingen voor in sushirestaurant Hokkai Kitchen in IJmuiden. „Ik ben er onwijs trots op dat ik het zo lang heb volgehouden. Niemand anders van mijn leeftijd doet nog mee om de prijzen”, aldus de beresterke judoka uit Haarlem.