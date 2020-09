Robin Frijns pakt tweede seizoenszege in DTM

Frijns boekte vorige week in Assen zijn eerste zege in het Duitse toerwagenkampioenschap. De coureur had in de drie raceweekenden daaraan voorafgaand al meerdere podiumplaatsen veroverd. De 29-jarige Limburger maakt deel uit van het het fabrieksteam van Audi.

Regerend DTM-kampioen René Rast werd tweede op de Nürburgring. Nico Müller, die startte vanaf poleposition, viel door motorproblemen terug naar de vijfde plaats, maar blijft bovenaan staan in het algemeen klassement. De Zwitser, die zaterdag de eerste race in Duitsland won, staat nu 29 punten voor op zijn achtervolger Frijns.