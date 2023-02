Opnieuw averij koploper Arsenal, flink versterkt Chelsea speelt wéér gelijk

Leandro Trossard zette Arsenal in de 66e minuut op voorsprong. De Belg rondde af na een voorzet van Bukayo Saka. Een kwartier voor tijd kopte Ivan Toney de 1-1 binnen, na een onoverzichtelijke situatie voor het doel van Aaron Ramsdale.

Afgelopen week verloor Arsenal van Everton, de eerste nederlaag in de Premier League sinds september. Daarvoor was Manchester City in de FA Cup te sterk voor de Londense formatie. Achtervolger Manchester City speelt zondag tegen Aston Villa. Het verschil is nu zes punten.

Chelsea kan niet winnen van West Ham

Ondanks een aantal flinke investeringen komt Chelsea maar niet aan winnen toe. In de stadsderby op bezoek bij West Ham United bleef de ploeg van Graham Potter steken op een 1-1 gelijkspel. De derde remise op rij.

Bij Chelsea was er voor het eerst een basisplaats voor de onlangs van PSV overgekomen Noni Madueke. Dit ging wel ten koste van Hakim Ziyech, die op de bank moest plaatsnemen. Een andere winteraanwinst - Joao Felix - dacht al binnen tien minuten in twee instanties de 0-1 te maken, maar hij stond nipt buitenspel. Even later was het wel raak voor de Portugees. Recordaankoop Enzo Fernandez vond met een afgemeten voorzet de aanvallende middenvelder en die rondde koeltjes af.

The Blues trokken hun goede start - met ook nog een afgekeurde treffer van Kai Havertz - niet door en binnen het halfuur was het weer gelijk. Oud-Chelsea-speler Emerson Palmieri tikte bij de tweede paal een slim verlengde voorzet binnen.

Noni Madueke kon het verschil niet maken voor Chelsea. Ⓒ ANP/HH

Na de pauze hadden beide teams fases waarin ze bovenliggende partij waren, maar West Ham leek tien minuten voor tijd de winst te pakken. Tomas Soucek werkte uit een vrije trap een rebound binnen, maar Declan Rice stond in aanloop naar de goal buitenspel. De Tsjech ontsnapte even later aan een strafschop tegen, toen hij een schot van Conor Gallagher tegen zijn hand kreeg. Madueke was op dat moment al even vervangen door Ziyech, maar de Marokkaan kon ook geen verschil maken in deze Londense strijd.

Chelsea, dat maar acht van de 22 competitiewedstrijden heeft weten te winnen en negende staat, neemt het woensdag in de achtste finales van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. De eerste wedstrijd wordt in Duitsland gespeeld.

Leicester ruim langs Tottenham

Tottenham Hotspur verloor met maar liefst 4-1 bij Leicester City. Na ongeveer een kwartier zette Rodrigo Bentancur de Spurs nog wel op voorsprong. Amper tien minuten later leidde de thuisclub. Nampalys Mendy was met een fraai schot goed voor de gelijkmaker, James Maddison maakte na een met overzicht uitgespeelde aanval de 2-1. In de extra tijd van de eerste helft maakte Kelechi Iheanacho er zelfs 3-1 van. Na de hervatting werd het 4-1 door Harvey Barnes. Arnaut Danjuma viel in de slotfase in bij Tottenham.

