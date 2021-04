Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Lille loopt weer wat uit op Paris Saint-Germain

23:17 uur: Lille blijft het goed doen in de Franse competitie. De koploper, eerder dit seizoen door Ajax uitgeschakeld in de Europa League, won vrijdag bij Metz: 0-2. De voorsprong op achtervolger en titelverdediger Paris Saint-Germain liep op tot 6 punten.

Na een uur kwam Lille op voorsprong door een doelpunt van Burak Yilmaz. De Turkse speler scoorde na voorbereidend werk van de Portugees Renato Sanches. Zeki Çelik, eveneens uit Turkije, maakte kort voor tijd het tweede doelpunt.

Voor rust had Aaron Leya Iseka een aardige kans laten liggen om Metz op 1-0 te zetten. De Belg miste een strafschop.

Sven Botman speelde als gebruikelijk mee met Lille.

PSG krijgt zaterdag in het duel met Strasbourg de kans weer dichterbij te komen.

Judoka De Wit mist EK als gevolg van corona

21:32 uur: Judoka Frank de Wit doet volgende week niet mee aan de Europese titelstrijd in Lissabon. De 25-jarige geboren Heemskerker, uitkomend in de klasse tot 81 kg, raakte drie weken geleden op een trainingskamp in Georgië besmet met het coronavirus. Hij is hersteld, maar de titelstrijd komt desondanks te vroeg.

De Wit haalde eerder dit jaar medailles op de Masters in Doha en de Grand Slam van Tel Aviv. Hij is inmiddels weer volop in training en richt zich op de WK in Boedapest, die over een kleine twee maanden (6-13 juni) gepland staan.

De judoka is al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio.

Voetbal: Dominique Janssen tegen Spanje terug in basis Oranje

18.40 uur: Dominique Janssen is vrijdag terug in de basis bij Oranje. De verdedigster van VfL Wolfsburg is door bondscoach Sarina Wiegman opgesteld als rechtsback in de oefeninterland met Spanje.

Janssen ontbrak in de vorige interlandperiode in februari vanwege rugklachten. De 26-jarige verdedigster staat nu achterin met Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen en Merel van Dongen.

Het middenveld van Oranje wordt gevormd door Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. Voorin heeft Wiegman gekozen voor Jill Roord, Vivianne Miedema en Lieke Martens. Sari van Veenendaal verdedigt het doel.

De wedstrijd in Marbella begint om 19.00 uur.

Zwemmen: Kamminga scherpt Nederlands record op 50 school aan

18.32 uur: Arno Kamminga heeft in Eindhoven zijn Nederlands record op de 50 meter schoolslag aangescherpt. De 25-jarige schoolslagspecialist tikte in de finale aan in 26,80 seconden, waarmee hij 0,08 seconde onder zijn oude recordtijd dook. In de series was hij daar met 26,89 net boven gebleven.

Kamminga heeft zowel op de lange- als de kortebaan alle Nederlandse records op de schoolslag op zijn naam staan. Hij heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst voor de 100 en 200 meter.

Nyls Korstanje bleef op de 100 vlinder met 51,93 één honderdste boven de limiet voor de Spelen. De 22-jarige Gelderlander slaakte een kreet van frustratie toen hij na het aantikken op het scorebord keek en zag dat hij net naast een ticket voor Tokio had gegrepen. "Heel jammer", zei Korstanje, die volgende maand nog een kans krijgt op de EK in Boedapest.

Voetbal: Geen doelpunten in restant Roda JC-Almere City

17.43 uur: Het restant van de gestaakte wedstrijd Roda JC - Almere City in de Keuken Kampioen Divisie heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd was maandag vanwege sneeuwval gestaakt bij de stand van 0-0 en in de resterende 23 minuten werd ook niet gescoord. Almere blijft door het gelijkspel derde en heeft met 66 punten één punt minder dan De Graafschap. Koploper SC Cambuur heeft 10 punten meer.

De wedstrijd in Kerkrade werd op tweede paasdag halverwege de tweede helft gestaakt. Het begon na de rust zo hard te sneeuwen, dat de lijnen van het kunstgras in het Parkstad Limburg-stadion op een bepaald moment amper meer zichtbaar waren.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot na 67 minuten spelen, bij een stand van 0-0, om beide teams naar de kleedkamers te sturen. Na bijna drie kwartier wachten bleek het vanwege de hoeveelheid sneeuw op het veld niet veilig om verder te voetballen.

Schaatsen: Eerder zomerijs in Thialf

15.18 uur: De Nederlandse langebaanschaatsers kunnen in aanloop naar de Olympische Spelen komende zomer trainen in Thialf. Schaatsbond KNSB heeft met de leiding van het schaatsstadion een akkoord bereikt over het gebruik van de ijsbaan. De schaatsers kunnen vanaf 5 juli trainen op het ’zomerijs’. Dat is drie weken eerder dan vorig jaar.

„Het is goed dat onze topsporters enkele weken extra hebben om zich in eigen land, op vertrouwd ijs te kunnen voorbereiden op het olympisch seizoen”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Nog belangrijker is dat we met zijn allen bijtijds duidelijkheid hebben, zodat alle teams een optimale planning kunnen maken.”

Ook de shorttrackselectie van bondscoach Jeroen Otter kan in de zomer in Thialf trainen.

Marc Winters, directeur van Thialf: „In goed overleg hebben we nu vlot afspraken kunnen maken over het zomerijs. Dit is ook precies hoe we dit in de toekomst willen doen: met onze topsportpartners vroegtijdig structurele afspraken maken. Niet alleen voor het zomerijs, maar topsportijs voor het gehele seizoen.”

Wielersport: KNWU enthousiast over plan Tourstart Rotterdam en Den Haag

14.52 uur: De Nederlandse wielrenunie is enthousiast over de kandidaatstelling van Rotterdam en Den Haag voor de start van de Tour de France in 2024 of 2025. „Het is een mooie kans om de wielersport breed onder de aandacht te krijgen”, zegt directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. „De maatschappelijke waarde van zo’n evenement is voor ons het belangrijkst. De fiets en het stimuleren van de sport staan centraal. We zijn ook heel benieuwd naar de side-events, zoals de activiteiten op scholen.”

De wielerbond heeft onlangs zelf de eerste versie van een bidboek voor het ’Super WK wielrennen’ ingediend bij de mondiale bond UCI. Het betreft de organisatie van een WK voor alle fietsdisciplines in 2027 in Nederland ter ere van het 100-jarige bestaan van de KNWU. De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg doen mee aan het ambitieuze project. „Ik weet niet wanneer de Franse Tourorganisatie ASO een besluit neemt over het bid voor het Grand Départ, maar tegen die tijd zullen we wel de plannen op elkaar moeten afstemmen”, aldus de directeur.

Rotterdam schat de totale kosten van het project op 22 miljoen euro. Den Haag draagt daar 6 tot 7 miljoen aan bij. Het zou de zevende keer zijn dat Nederland de start van de Ronde van Frankrijk organiseert. „Het kost best veel geld, maar zolang het naar de wielersport gaat, ben ik blij. Het geld wordt besteed aan verantwoorde maatschappelijke projecten.”

Formule 1: Mike Elliot nieuwe technische baas Mercedes

13.09 uur: Mike Elliot is de nieuwe technisch directeur bij het Formule 1-team van Mercedes. De Brit neemt die topfunctie over van landgenoot James Allison, die vanaf 2017 de technisch baas was bij de Duitse renstal. Allison krijgt een nieuwe rol bij Mercedes en zal meer op de achtergrond opereren.

„Ik ben er vast van overtuigd dat mensen een houdbaarheidsdatum hebben in hogere functies in deze sport”, zei Allison. „Ik heb ervoor gekozen om afstand te nemen van mijn rol als technisch directeur om het stokje op het juiste moment door te geven”, aldus de Brit, die Mercedes in zijn periode als technisch directeur alleen maar wereldtitels heeft zien veroveren.

Elliot werkte eerder voor McLaren en Renault, maar is al sinds 2012 in dienst bij Mercedes. Hij was onder meer hoofd aerodynamica. „Het is een ongelooflijk voorrecht om deel uit te maken van dit team”, zei de Brit, die in de dagelijkse praktijk nauw zal samenwerken met teambaas Toto Wolff.

Zwemmen: Van Rouwendaal en Toussaint op 200 rug naar Spelen

De zwemsters Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint komen op de Olympische Spelen van Tokio ook in actie op de 200 meter rugslag. Bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven voldeden Van Rouwendaal en Toussaint in de series aan de limiet voor Tokio, die op 2.10,19 staat. Toussaint tikte aan in 2.10,02, een serie later kwam Nederlands recordhoudster Van Rouwendaal tot 2.09,72.

De 26-jarige Toussaint had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis. Van Rouwendaal gaat in Tokio haar olympische titel in het open water op de 10 kilometer verdedigen.

Golf: Rose leidt Masters met vier slagen voorsprong

07:48 uur De Engelse golfer Justin Rose is de fiere leider na de eerste ronde van de Masters. De regerend olympisch kampioen kwam op de Augusta National tot een score van 65 slagen, 7 onder par. Hij sloeg een gat van liefst vier slagen naar zijn eerste twee belagers, de Amerikaan Brian Harman en de Japanner Hideki Matsuyama, die 69 slagen noteerden (-3).

Dustin Johnson, de nummer 1 op de wereldranglijst en titelverdediger van het beroemde Amerikaanse majortoernooi, moet vol in de achtervolging in de komende rondes. De Amerikaan speelde zijn eerste achttien holes in 74 slagen, 2 boven par en 9 meer dan Rose.

Rose speelde een sterke tweede helft, met zeven birdies op zijn laatste tien holes. Hij leidde die ’birdieregen’ in met een eagle op hole 8. De 40-jarige Brit won in zijn carrière al eens een major, dat was in 2013 de US Open. Hij eindigde twee keer als tweede in de Masters (2015 en 2017). „Netjes”, becommentarieerde Rose nogal nuchter zijn score. „Vooral omdat ik niet zo goed wist hoe ik ervoor stond, omdat ik er een maand uit heb gelegen.”

Basketbal: Utah Jazz boeken 23e thuiszege op rij

07:30 uur De basketballers van Utah Jazz voelen zich thuis in Salt Lake City. De koploper van de westelijke divisie in de Amerikaanse NBA won met 122-103 van Portland Trail Blazers en zegevierde voor de 23e keer op rij in een thuiswedstrijd. De winst op de Blazers kwam als geroepen, want de afgelopen twee uitwedstrijden verloor Jazz.

Donovan Mitchell was topschutter voor Utah Jazz met 37 punten, Rudy Gobert droeg bij met 18 punten en 20 rebounds. De ploeg leidt nog altijd riant in de Western Conference met 39 overwinningen tegen 13 nederlagen.