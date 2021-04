Sport Kort: Mike Elliot nieuwe technische baas Mercedes

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Formule 1: Mike Elliot nieuwe technische baas Mercedes

13.09 uur: Mike Elliot is de nieuwe technisch directeur bij het Formule 1-team van Mercedes. De Brit neemt die topfunctie over van landgenoot James Allison, die vanaf 2017 de technisch baas was bij de Duitse renstal. Allison krijgt een nieuwe rol bij Mercedes en zal meer op de achtergrond opereren.

„Ik ben er vast van overtuigd dat mensen een houdbaarheidsdatum hebben in hogere functies in deze sport”, zei Allison. ”Ik heb ervoor gekozen om afstand te nemen van mijn rol als technisch directeur om het stokje op het juiste moment door te geven”, aldus de Brit, die Mercedes in zijn periode als technisch directeur alleen maar wereldtitels heeft zien veroveren.

Elliot werkte eerder voor McLaren en Renault, maar is al sinds 2012 in dienst bij Mercedes. Hij was onder meer hoofd aerodynamica. „Het is een ongelooflijk voorrecht om deel uit te maken van dit team”, zei de Brit, die in de dagelijkse praktijk nauw zal samenwerken met teambaas Toto Wolff.

Zwemmen: Van Rouwendaal en Toussaint op 200 rug naar Spelen

De zwemsters Sharon van Rouwendaal en Kira Toussaint komen op de Olympische Spelen van Tokio ook in actie op de 200 meter rugslag. Bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven voldeden Van Rouwendaal en Toussaint in de series aan de limiet voor Tokio, die op 2.10,19 staat. Toussaint tikte aan in 2.10,02, een serie later kwam Nederlands recordhoudster Van Rouwendaal tot 2.09,72.

De 26-jarige Toussaint had eerder op de 100 rug al voldaan aan de olympische eis. Van Rouwendaal gaat in Tokio haar olympische titel in het open water op de 10 kilometer verdedigen.

Golf: Rose leidt Masters met vier slagen voorsprong

07:48 uur De Engelse golfer Justin Rose is de fiere leider na de eerste ronde van de Masters. De regerend olympisch kampioen kwam op de Augusta National tot een score van 65 slagen, 7 onder par. Hij sloeg een gat van liefst vier slagen naar zijn eerste twee belagers, de Amerikaan Brian Harman en de Japanner Hideki Matsuyama, die 69 slagen noteerden (-3).

Dustin Johnson, de nummer 1 op de wereldranglijst en titelverdediger van het beroemde Amerikaanse majortoernooi, moet vol in de achtervolging in de komende rondes. De Amerikaan speelde zijn eerste achttien holes in 74 slagen, 2 boven par en 9 meer dan Rose.

Rose speelde een sterke tweede helft, met zeven birdies op zijn laatste tien holes. Hij leidde die ’birdieregen’ in met een eagle op hole 8. De 40-jarige Brit won in zijn carrière al eens een major, dat was in 2013 de US Open. Hij eindigde twee keer als tweede in de Masters (2015 en 2017). „Netjes”, becommentarieerde Rose nogal nuchter zijn score. „Vooral omdat ik niet zo goed wist hoe ik ervoor stond, omdat ik er een maand uit heb gelegen.”

Basketbal: Utah Jazz boeken 23e thuiszege op rij

07:30 uur De basketballers van Utah Jazz voelen zich thuis in Salt Lake City. De koploper van de westelijke divisie in de Amerikaanse NBA won met 122-103 van Portland Trail Blazers en zegevierde voor de 23e keer op rij in een thuiswedstrijd. De winst op de Blazers kwam als geroepen, want de afgelopen twee uitwedstrijden verloor Jazz.

Donovan Mitchell was topschutter voor Utah Jazz met 37 punten, Rudy Gobert droeg bij met 18 punten en 20 rebounds. De ploeg leidt nog altijd riant in de Western Conference met 39 overwinningen tegen 13 nederlagen.