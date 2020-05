Ajax-directeur Van der Sar: ’Verrast door AZ’

,,Die was niet bekend bij Ajax”, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. ,,We hebben inderdaad regelmatig contact en zijn dus zeker verrast.”

Consequenties voor het op te richten solidariteitsfonds heeft de Alkmaarse actie wat Ajax betreft niet. ,,Wat ons betreft verandert dit niks. Wij zijn solidair en geven daarom ook al geld aan beide divisies. We willen juist een extra bedrag voor komend seizoen reserveren”, aldus Van der Sar. ,,Hierover zijn we nu in gesprek. Dat willen we doen voor de Eredivisie, maar zeker ook voor de Keuken Kampioen Divisie. Zodat we met zo veel mogelijk clubs zo goed mogelijk door deze zware tijden kunnen komen.”

