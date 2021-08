Vitesse moet in Ierland zeldzame uitzege boeken

Ondanks die zeer teleurstellende uitslag kende het optimisme bij Vitesse over het bereiken van de play-off van de Conference League geen grenzen in Arnhem. Trainer Thomas Letsch, Matus Bero en aanvoerder Danilho Doekhi spraken in koor de overtuiging uit dat Vitesse de klus in de return in Ierland zou gaan klaren. Het spelbeeld, met name in de eerste helft, waarin Vitesse heer en meester was, sterkte hen in die overtuiging.

Op basis van de Europese resultaten van Vitesse uit het verleden is er beduidend minder reden voor optimisme. De Arnhemmers hebben in principe een zege nodig om door te gaan, al zou bij een tweede gelijkspel een beter genomen strafschoppenreeks ook nog een ontsnappingsroute kunnen vormen. Van de laatste negentien Europese duels won Vitesse er echter slechts drie, en daarbij zat geen enkele uitzege. De laatste Europese overwinning buiten Arnhem dateert uit 2002, toen de huidige TOP Oss-trainer Bob Peeters matchwinnaar was uit tegen Rapid Boekarest (1-0). Een knappe prestatie destijds, nadat de heenwedstrijd in 1-1 was geëindigd en Vitesse geen ideale uitgangspositie had.

Het zal in het Tallaght Stadium van Shamrock Rovers, waar naartoe FC Dundalk heeft moeten uitwijken, geen heksenketel zijn. FC Dundalk mag maximaal 1500 supporters toelaten. Die tickets zijn wel allemaal verkocht. Uitsupporters zijn volgens de richtlijnen van de UEFA niet welkom. Dat was vorige week ook al zo, maar in Arnhem zaten wel een paar Ierse fans op de tribune. Die hadden zich heel slim in Vitesse-shirts gehuld om te voorkomen dat ze uit het stadion zouden worden gezet. Iets wat een minder uitgekookte Dundalk-supporter wel overkwam toen hij met een Dundalk-vlag ging wapperen.

De scheidsrechter bij de return in Dublin is de 36-jarige Alain Durieux uit Luxemburg.