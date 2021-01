Aftellen naar topper: vijf redenen waarom PSV favoriet is

Heeft PSV zondag in de ArenA weer reden tot juichen? Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - Eindelijk wacht zondagmiddag (16.45 uur) de eerste échte topper van het seizoen 2020/21 in de Eredivisie. Liggen de verhoudingen tussen Ajax en PSV daadwerkelijk zo dicht bij elkaar als het ene puntje verschil op de ranglijst doet vermoeden, of bombardeert één van de twee titelconcurrenten zich tot favoriet? Vijf redenen waarom het team van Roger Schmidt favoriet is in Amsterdam.