Memphis Depay scoort twee keer bij zege Olympique Lyon

Lyon werd al vroeg op weg geholpen door de bezoekers en dan in het bijzonder Adrien Thomasson. De middenvelder kreeg binnen een mum van tijd twee keer geel en mocht vertrekken. Met een man meer was het wachten op de openingstreffer en die kwam van de voet van Depay. Een paar minuten later was de wedstrijd gespeeld, toen Toko Ekambi scoorde. Halverwege de tweede helft maakte Depay zijn tweede en mooiste treffer van de avond. Met een heerlijke vrije trap in de bovenhoek.

Door de overwinning staat Lyon voorlopig bovenaan in de Ligue 1. Het OSC Lille van Sven Botman mag zondag proberen de koppositie over te nemen als het op bezoek gaat bij FC Nantes.