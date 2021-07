Uitslag en klassementen Tour: Wout van Aert verpulvert de concurrentie

Bekijk hier de uitslag en de klassementen.

Voorbeschouwing

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die twee etappes won en als vijfde eindigde in de Tour van 1998, zijn licht schijnen over de 20e etappe, een tijdrit.

Etappe 20: Libourne - Saint-Émilion 30,8 km (tijdrit)

Waar de beslissende tijdrit van de Tour de France vorig jaar uitdraaide op een thriller, toen Tadej Pogacar geletruidrager Primoz Roglic in extremis van de troon stootte, hoeven we dit keer geen rekening te houden met een stunt.

De voorsprong van de ongenaakbare Pogacar op nummer twee Jonas Vingegaard is levensgroot en bedraagt maar liefst 5.45. Bovendien was de Sloveen van UAE-Team Emirates ongenaakbaar in de eerste tijdrit van deze Tour. Vingegaard, de vooruitgeschoven pion van Jumbo-Visma na het (weg)vallen van Primoz Roglic, werd toen derde. Op een parcours van 27 kilometer gaf de Deen precies 27 seconden prijs.

Zaterdag dienen de renners drie kilometer meer af te leggen, dertig in totaal. De wegen tussen Libourne en Saint-Émilion zijn zo goed als vlak. Pogacar en Vingegaard gelden gezien hun vorm als mogelijke kanshebbers op de ritzege, al valt Stefan Küng zeker niet uit te vlakken. De Zwitser aast op revanche. De Europees kampioen tijdrijden zat op dag vijf lange tijd op de hot-seat, maar werd aan het einde van de rit naar plek twee verwezen door Pogacar. „Ik denk dat Küng wel op revanche zint, ja”, aldus Boogerd.

Stefan Küng geldt als favoriet. Ⓒ HH/ANP

„Het parcours is zo goed als vlak, het wordt dus een snelle tijdrit en dan zijn de specialisten in het voordeel”, weet Boogerd, die het desondanks niet aandurft om Pogacar uit te vlakken.

„Je ziet tijdens zo’n tijdrit aan het einde van een grote ronde vaak de mannen in vorm vooraan. Anderzijds is het voor hen wel lastiger om in mentaal opzicht nog een keer diep te gaan. Vingegaard deed het goed in de eerste tijdrit, maar die leek donderdag op Luz Ardiden wel redelijk kapot te zitten.”

Wilco Kelderman tijdens de eerste tijdrit. Ⓒ HH/ANP

Wilco Kelderman

Boogerd rekent erop dat Wilco Kelderman een plekje gaat stijgen en de vierde plek in het algemeen klassement gaat overnemen van Ben O’Connor. Het verschil tussen beiden is momenteel 32 seconden. In de eerste tijdrit was Kelderman zeven tellen sneller dan de Australiër.

,,Maar ik verwacht dat Wilco dit keer beter voor de dag komt. Hij heeft het in het restant van de Tour goed gedaan. Voor de rest lijkt het klassement gemaakt en draait het zaterdag vooral om de ritzege.”