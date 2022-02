Nederlaag van PSV tegen AZ diende als doping voor Ajax

Voetbal

Dortmund krijgt in Duitse topper flink pak slaag van Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund is in de topper tegen Bayer Leverkusen hard onderuit gegaan. In het Signal Iduna Park stond de nummer 3 van de Bundesliga na een halfuur spelen al met 3-1 voor. In de tweede helft maakte Leverkusen er nog twee en deed Dortmund nog iets terug: 2-5. Koploper Bayern München heeft nu 9...