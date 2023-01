Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik probeer de jonge, talentvolle spelers op en buiten het veld aan te sturen’ Alvarez tot leider Ajax benoemd: ’Tijd voor klinkende resultaten’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Edson Alvarez wil het dolende Ajax bij de hand nemen. Te beginnen vanavond tegen FC Volendam. Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Wanneer Edson Alvarez vanavond in het thuisduel met FC Volendam om zich heen kijkt, dan wordt hij er pijnlijk aan herinnerd welke kaalslag bij Ajax heeft plaatsgevonden. De Mexicaan ziet in de basis van de geplaagde Alfred Schreuder drie – of mogelijk vier – oude bekenden, met wie hij bijna een jaar geleden op bezoek bij Go Ahead Eagles verloor. Ondanks de reeks van zes Eredivisie-duels zonder zege én het feit dat Ajax dolende is, ziet Alvarez de toekomst zonnig in. „Als we voortborduren op de tweede helft tegen Feyenoord, dan weet ik dat het beter wordt.”