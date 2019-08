Koopmeiners volgt Til op bij AZ

Trainer Arne Slot heeft ondanks de aanwezigheid van de ervaren Ron Vlaar (34) bewust gekozen voor een jong talent uit de eigen opleiding als aanvoerder.

Koopmeiners sprak recentelijk met Slot en is blij dat hij in principe weer een zekerheidje wordt op het middenveld. Afgelopen seizoen fungeerde hij geregeld als centrale verediger. Het valt echter niet uit te sluiten dat Koopmeiners af en toe nog een linie af zal zakken, maar als dat incidenteel is, heeft de 21-jarige Castricummer geen moeite mee.

AZ won zondag met 4-0 van Fortuna Sittard en gaat zodoende aan de leiding in de Eredivisie, samen met sc Heerenveen, dat met dezelfde cijfers won van Heracles Almelo.