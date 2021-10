Sport Kort: Celtic wint met Giorgos Giakoumakis in Europa League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Celtic verzuimt ruim te winnen van Ferencváros

18.33 uur: Celtic heeft in de Europa League een eenvoudige zege geboekt op het Hongaarse Ferencváros (2-0). De uitslag had nog veel hoger kunnen zijn als de Schotten zorgvuldiger waren omgesprong met hun kansen.

Kyogo Furuhashi en David Turnbull scoorden wel, al had laatstgenoemde er minimaal nog een moeten maken. Callum McGregor miste ook nog een strafschop. Bij Celtic viel Giorgos Giakoumakis ook nog in. De laatste tospchutter van de Eredivisie was met een omhaal dicht bij zijn eerste treffer in Schotse dienst.

Celtic heeft nu drie punten in deze groep, waar Bayer Leverkusen en Real Betis met beide zes punten aan de leiding gaan.

Baanwielrenster Wild in voorselectie voor nieuwe Champions League

17.15 uur: Baanwielrenster Kirsten Wild is een van de vijf duurwielrensters die zijn opgenomen in de voorselectie van de nieuwe Champions League in het baanwielrennen. De eerste wedstrijd daarvan vindt op 6 november plaats op Mallorca. Eerder was de regerend wereldkampioen en olympisch kampioen sprint, Harrie Lavreysen, al opgenomen in de voorselectie.

De 39-jarige Wild is achtvoudig wereldkampioene op de baan. Ze is nu net als bijvoorbeeld olympisch kampioene op de koppelkoers, de Britse Katie Archibald, al zeker van deelname aan de nieuwe reeks topwedstrijden van de internationale wielerunie UCI. Naast de 24 vooraf geselecteerde deelnemers bij zowel de sprintonderdelen als de duuronderdelen, kunnen zich tijdens de WK baanwielrennen in het Franse Roubaix van deze week nog 48 baanwielrenners kwalificeren.

Bayern zonder Goretzka en Davies tegen Benfica

16.02 uur: Bayern München neemt het tegen Benfica in de Champions League woensdag op zonder de niet geheel fitte spelers Leon Goretzka en Alphonso Davies. Bayern is lijstaanvoerder in groep E met 6 punten. Benfica heeft 2 punten minder.

Goretzka is volgens Julian Nagelsmann verkouden en de coach wil geen risico lopen dat de voetballer langer uitvalt. Davies heeft volgens de trainer symptomen van vermoeidheid aan zijn bovenbenen en ook daar wordt er geen extra risico genomen.

De Bayern-coach heeft wel gewoon de beschikking over Lucas Hernández. De Fransman verscheen maandag voor een rechtbank in Madrid om te horen dat hij voor zes maanden de gevangenis in moet wegens het negeren van een vonnis uit 2017. Hernández (25) was veroordeeld tot een taakstraf van 31 dagen en een contactverbod van een half jaar na huiselijk geweld tegen zijn vriendin, die inmiddels zijn echtgenote is. De voetballer heeft nog een beroep lopen tegen de straf.

„Hij is een echte professional, heeft goed getraind en zal zeker een goede wedstrijd spelen morgen”, zei Nagelsmann. „Hij kan die zaken van elkaar gescheiden houden.”

Wereldrecordhouder Gidey naar NN Running Team van Hermens

14.27 uur: Letesenbet Gidey is onderdeel geworden van het NN Running Team van Jos Hermens. De 23-jarige atlete uit Ethiopië is de houdster van het wereldrecord op de 5000 en 10.000 meter.

„Ik ben echt trots om een van de beste langeafstandslopers ter wereld aan het NN Running Team toe te kunnen voegen”, aldus Hermens. „We hebben de afgelopen jaren geweldige resultaten laten zien, maar het is altijd een wens geweest om de vrouwelijke groep in ons team te laten groeien. Letesenbet is een perfecte aanvulling door haar prestaties, maar ook door haar persoonlijkheid.”

Gidey maakt zondag haar debuut bij het NN Running Team in de halve marathon van Valencia.

Olympische vlam overgedragen aan organisatiecomité Spelen Peking

12.56 uur: De olympische vlam voor de Winterspelen van Peking van volgend jaar is dinsdag in de Griekse hoofdstad Athene overgedragen aan het Chinese organisatiecomité. De ceremonie vond plaats in het oud-olympisch stadion, Panathinaiko, waar in 1896 de eerste moderne Olympische Spelen werden gehouden.

Vanwege de coronapandemie waren er maar weinig gasten aanwezig bij de ceremonie, die werd uitgezonden door de Griekse staatstelevisie. De olympische vlam was een dag eerder in het Griekse Olympia ontstoken. Door de coronamaatregelen was er ook geen fakkeltocht in Griekenland. De vlam bleef een nacht op de Akropolis in Athene voordat die werd overhandigd aan de organisatoren van de Spelen van Peking.

De Griekse voorzitter van het Grieks olympisch comité Spyros Capralos gaf de vlam aan Yu Zaiqing, de vice-voorzitter van het Chinees olympisch comité en van Peking 2022. „De olympische vlam zal nu naar de Chinese Muur reizen en langs andere delen van China en zo het licht van vrede en vriendschap brengen”, zei Yu.

Eerder dinsdag hadden activisten er bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op aangedrongen om de Winterspelen uit te stellen, omdat China volgens hen genocide pleegt tegen minderheden zoals de Oeigoeren en de Tibetanen. Volgens de Griekse televisie werden tijdens de ceremonie van maandag drie demonstranten opgepakt die met een spandoek protesteerden tegen de Spelen. „No genocide Games”, viel op het in beslag genomen spandoek te lezen.

Woensdag is er een welkomstceremonie in Peking, waarna de vlam aanvankelijk te bewonderen zal zijn in de Olympic Tower. Daarna volgt een tournee. Kort voor de Spelen start een estafettetocht, waarover de organisatie zich nog beraadt. De Winterspelen vinden plaats van 4 tot en met 20 februari.

Belgische wielrenner Campenaerts keert terug naar Lotto Soudal

11.23 uur: Victor Campenaerts verruilt de ploeg Qhubeka Nexthash voor zijn oude wielerploeg Lotto Soudal. De 29-jarige houder van het werelduurrecord heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Belgische formatie.

„Uiteraard was ik gecharmeerd door de grote interesse van verschillende teams, maar de duidelijke ambities van Lotto Soudal hebben de doorslag gegeven”, zegt Campenaerts, die in 2018 en 2019 ook voor de Belgische ploeg reed. „Ik voelde meteen vertrouwen en kijk er dan ook echt naar uit om mijn steentje bij te dragen in de attractieve manier van koersen van Lotto Soudal.”

Campenaerts wil zich richten op de voorjaarsklassiekers en hoopt bij Lotto zijn manier van rijden van het afgelopen seizoen voort te zetten. „Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen. Daarnaast wil ik een voortrekker zijn voor de jongere renners om hun durf om te koersen aan te scherpen.”

De wielrenner had in het afgelopen jaar indruk gemaakt op John Lelangue, de algemeen manager van Lotto Soudal. „Zijn aanvallende manier van koersen legde hem met onder meer ritwinst in de Giro en een derde plaats in de eindstand van de Benelux Tour geen windeieren. Met Victor versterken we ons team met een enorm complete renner.”

Van Rhijn vervolgt loopbaan bij Karlsruher SC

11.01 uur: Ricardo van Rhijn vervolgt zijn loopbaan bij Karlsruher SC, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland. De 30-jarige rechtsback zat sinds de zomer zonder club. Van Rhijn heeft tot het einde van het seizoen getekend in Karlsruhe.

Afgelopen seizoen speelde Van Rhijn voor FC Emmen, dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet wist te voorkomen. Daarvoor speelde hij voor SC Heerenveen, AZ, Club Brugge en Ajax. Tijdens zijn periode bij Ajax speelde de verdediger nog acht duels voor Oranje.

Van Rhijn trainde al enkele weken mee in Duitsland. Karlsruher SC, de nummer 7 van de Tweede Bundesliga, was op zoek naar een nieuwe rechtsback omdat Sebastian Jung een zware knieblessure heeft opgelopen.

NBA-baas Silver: 96 procent van de spelers is gevaccineerd

09.42 uur: Kort voor de start van het nieuwe NBA-seizoen is bijna 96 procent van de spelers gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei NBA-topman Adam Silver, die hoopt dat dat percentage nog oploopt gedurende het seizoen.

Het debat over vaccinatie leidde de afgelopen weken tot felle discussies tussen de NBA en een aantal spelers. Brooklyn besliste zelfs vedette Kyrie Irving niet in actie te laten komen omdat de zevenvoudig All-Star weigert zich te laten vaccineren. De stad New York, waar de Nets hun thuiswedstrijden spelen, eist dat wie indoor sport gevaccineerd is. Irving kan daardoor voorlopig niet trainen of wedstrijden spelen.

„Ik hoop dat Kyrie, ondanks zijn mening over het vaccin, zal beslissen zich te laten vaccineren want ik wil hem dit seizoen echt basketbal zien spelen. En ik wil dat Brooklyn Nets al hun spelers kan opstellen”, onderstreepte de NBA-baas. Een twintigtal spelers, minder dan één per club, weigert voorlopig zich te vaccineren.

In de NBA geldt geen vaccinatieverplichting. De spelersvakbond, waarvan Irving een van de vice-voorzitters is, verzette zich fel tegen een plicht. In ruil werd een streng protocol opgesteld voor spelers die niet gevaccineerd zijn. Zij moeten zich dagelijks laten testen, hun maaltijden alleen nuttigen en ze mogen slechts heel beperkt contact hebben met de buitenwereld.

„Ik had liever gezien dat de spelersvakbond de vaccinatieverplichting had goedgekeurd”, stelde Silver. „Het zou voor iedereen beter zijn geweest als elke speler gevaccineerd zou zijn.”