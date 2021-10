Sport Kort: Van Rhijn naar Karlsruher

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belgische wielrenner Campenaerts keert terug naar Lotto Soudal

11.23 uur: Victor Campenaerts verruilt de ploeg Qhubeka Nexthash voor zijn oude wielerploeg Lotto Soudal. De 29-jarige houder van het werelduurrecord heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Belgische formatie.

„Uiteraard was ik gecharmeerd door de grote interesse van verschillende teams, maar de duidelijke ambities van Lotto Soudal hebben de doorslag gegeven”, zegt Campenaerts, die in 2018 en 2019 ook voor de Belgische ploeg reed. „Ik voelde meteen vertrouwen en kijk er dan ook echt naar uit om mijn steentje bij te dragen in de attractieve manier van koersen van Lotto Soudal.”

Campenaerts wil zich richten op de voorjaarsklassiekers en hoopt bij Lotto zijn manier van rijden van het afgelopen seizoen voort te zetten. „Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen. Daarnaast wil ik een voortrekker zijn voor de jongere renners om hun durf om te koersen aan te scherpen.”

De wielrenner had in het afgelopen jaar indruk gemaakt op John Lelangue, de algemeen manager van Lotto Soudal. „Zijn aanvallende manier van koersen legde hem met onder meer ritwinst in de Giro en een derde plaats in de eindstand van de Benelux Tour geen windeieren. Met Victor versterken we ons team met een enorm complete renner.”

Van Rhijn vervolgt loopbaan bij Karlsruher SC

11.01 uur: Ricardo van Rhijn vervolgt zijn loopbaan bij Karlsruher SC, dat uitkomt op het tweede niveau van Duitsland. De 30-jarige rechtsback zat sinds de zomer zonder club. Van Rhijn heeft tot het einde van het seizoen getekend in Karlsruhe.

Afgelopen seizoen speelde Van Rhijn voor FC Emmen, dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie niet wist te voorkomen. Daarvoor speelde hij voor SC Heerenveen, AZ, Club Brugge en Ajax. Tijdens zijn periode bij Ajax speelde de verdediger nog acht duels voor Oranje.

Van Rhijn trainde al enkele weken mee in Duitsland. Karlsruher SC, de nummer 7 van de Tweede Bundesliga, was op zoek naar een nieuwe rechtsback omdat Sebastian Jung een zware knieblessure heeft opgelopen.

NBA-baas Silver: 96 procent van de spelers is gevaccineerd

09.42 uur: Kort voor de start van het nieuwe NBA-seizoen is bijna 96 procent van de spelers gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei NBA-topman Adam Silver, die hoopt dat dat percentage nog oploopt gedurende het seizoen.

Het debat over vaccinatie leidde de afgelopen weken tot felle discussies tussen de NBA en een aantal spelers. Brooklyn besliste zelfs vedette Kyrie Irving niet in actie te laten komen omdat de zevenvoudig All-Star weigert zich te laten vaccineren. De stad New York, waar de Nets hun thuiswedstrijden spelen, eist dat wie indoor sport gevaccineerd is. Irving kan daardoor voorlopig niet trainen of wedstrijden spelen.

„Ik hoop dat Kyrie, ondanks zijn mening over het vaccin, zal beslissen zich te laten vaccineren want ik wil hem dit seizoen echt basketbal zien spelen. En ik wil dat Brooklyn Nets al hun spelers kan opstellen”, onderstreepte de NBA-baas. Een twintigtal spelers, minder dan één per club, weigert voorlopig zich te vaccineren.

In de NBA geldt geen vaccinatieverplichting. De spelersvakbond, waarvan Irving een van de vice-voorzitters is, verzette zich fel tegen een plicht. In ruil werd een streng protocol opgesteld voor spelers die niet gevaccineerd zijn. Zij moeten zich dagelijks laten testen, hun maaltijden alleen nuttigen en ze mogen slechts heel beperkt contact hebben met de buitenwereld.

„Ik had liever gezien dat de spelersvakbond de vaccinatieverplichting had goedgekeurd”, stelde Silver. „Het zou voor iedereen beter zijn geweest als elke speler gevaccineerd zou zijn.”