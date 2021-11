Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurriën Timber vallen weg bij Oranje, Van Gaal roept drie vervangers op

PSV-doelman Drommel is ziek, terwijl de Ajacieden Berghuis en Timber met blessures kampen. Berghuis kwam zondagavond tegen Go Ahead Eagles al niet in actie voor Ajax. Voor Valencia-keeper Cillessen is het de eerste keer dat hij weer van de partij is, sinds hij de afgelopen zomer met corona afhaakte in de voorbereiding op de Europese titelstrijd.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag in Podgorica tegen Montenegro en dinsdag in Rotterdam tegen Noorwegen, de laatste twee duels in de WK-kwalificatie. Oranje staat bovenaan de groep en kan zich op eigen kracht plaatsen voor het eindtoernooi in Qatar volgend jaar. Als Nederland tweede wordt, moet het zich via play-offs proberen te kwalificeren.