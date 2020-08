Geen naweeën corona bij Ajax-spelers

Afgelopen week onthulde De Telegraaf dat uit bloedtesten in juni was gebleken dat 13 personen in en rond de selectie antistoffen tegen COVID-19 in hun bloed hebben, wat inhoudt dat ze corona hebben gehad.

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen adviseerde voorzichtig met hen om te gaan, omdat sommige coronapatiënten long- en hartbeschadigingen hebben. „In de meetresultaten op de trainingen en in de wedstrijd was dat niet terug te zien”, aldus Erik ten Hag.

Ajax speelde dit weekeinde een oefenduel tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 6-1. Aanwinst Antony maakte twee doelpunten.