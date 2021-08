’Gekidnapte’ atlete Kristina Tsimanoeskaja krijgt visum voor en steun van Polen

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag via een bericht op Telegram weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar „incompetente en nalatige coaches.” „Ik ga niet terug naar Wit-Rusland”, zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Tsimanoeskaja zou maandag starten op de 200 meter als een van de concurrentes van Dafne Schippers, maar is niet in actie gekomen.

Polen en Tsjechië hebben de atlete meteen hulp aangeboden en ook het IOC zoekt verder naar een oplossing. De ambassade van Wit-Rusland heeft de Japanse regering om opheldering gevraagd. Tsimanoeskaja is volgens de olympische ploeg van haar land niet naar huis gestuurd vanwege kritiek, maar op doktersadvies. Ze was in een slechte emotionele en psychische staat volgens de leider van de atletiekploeg, Joeri Mojsevich.

De echtgenoot van Tsimanoeskaja, Arseni Zdanevich, heeft zondagavond Wit-Rusland verlaten en wacht in Oekraïne af waar zijn vrouw precies in Europa terechtkomt. Hij is ook atleet en beklemtoonde dat het stel „gewoon een sportkoppel is zonder connecties, zonder de oppositie te steunen en enkel geïnteresseerd in sport is.” Hij zei niet te begrijpen waarom dit zo uit de hand is gelopen.