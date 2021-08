’Gekidnapte’ Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja in veilige handen

Afgevaardigden van het IOC hebben rechtstreeks met de atlete gesproken en zij heeft hen verzekerd dat ze zich veilig voelt, meldde Adams. Het IOC zal haar later maandag opnieuw spreken om te vragen welke volgende stappen ze wil ondernemen en zei haar te zullen steunen in die beslissing.

De 24-jarige Tsimanoeskaja liet zondag via een bericht op Telegram weten dat ze uit de olympische ploeg was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar incompetente en nalatige coaches. „Ik ga niet terug naar Belarus”, zei ze. Op luchthaven Haneda riep ze de hulp in van de politie en het IOC. Tsimanoeskaja zou maandag starten op de 200 meter als een van de concurrentes van Dafne Schippers, maar is niet in actie gekomen.

Tsimanoeskaja is in de handen van de Japanse autoriteiten en het IOC heeft het olympisch comité van Belarus opheldering over het incident gevraagd.