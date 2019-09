Fuglsang soleert naar zege in Vuelta-etappe

De renner van Astana, die geen rol speelt in het algemeen klassement, kwam na een rit over 144 kilometer met drie zware beklimmingen als eerste boven op Alto de la Cubilla, waar de finishlijn was getrokken.

Fuglsang zat mee in de vluchtgroep van de dag die vele minuten voorsprong nam op het peloton, met daarin de mannen voor het klassement. De Deen kreeg alle ruimte, omdat hij geen bedreiging vormde voor de rode trui van Primoz Roglic. Op de flanken van de 18 kilometer lange slotklim van de buitencategorie voerde Fuglsang het tempo op en reed hij iedereen uit zijn wiel.

De Brit Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) kwam aan het einde van de rit nog wel opzetten, maar slaagde er niet meer bij Fuglsang te komen en eindigde op ruim twintig seconden als tweede.