Bart Deurloo niet in voetsporen Epke Zonderland: zevende plek na val in finale

Het goud ging naar de Japanner Daiki Hashimoto, die een score van 15.066 neerzette. Tin Srbic uit Kroatië (14.900) veroverde zilver. Nikita Nogornyy (14.533), uitkomend voor het Russisch Olympisch Comité, pakte brons.

Waar Epke Zonderland, goed voor goud tijdens Londen 2012, er vorige week niet in slaagde om zich te verzekeren van de finale op rekstok, deed Deurloo dat wel. De 30-jarige Rotterdammer moest er anderhalve week op wachten, maar uiteindelijk mocht hij dinsdag aantreden in de finale in het Ariake Gymnastics Centre.

Bart Deurloo Ⓒ René Bouwman

Als allerlaatste van de acht finalisten maakte Deurloo zijn opwachting. Kazak Milan Karini, de Japanner Takeru Kitazono en de Australiër Tyson Bull waren ten val gekomen en wat dat betreft lagen er kansen, maar al vroeg in zijn oefening, bij zijn tweede vluchtelemen, ging het ook mis bij Deurloo.

Een olympische medaille had het absolute hoogtepunt gweest in de carrière van Deurloo, die lang in de schaduw van Zonderland stond. De turner won twee gouden medailles op het NK, en reikte in 2017 tot de bronzen medaille op het WK. In Rio de Janeiro eindigde Deurloo als vijftiende in de individuele meerkamp-finale.

