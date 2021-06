Mercedes: ‘Wel degelijk nieuwe onderdelen voor F1-auto van dit jaar’

Wolff zei zowel afgelopen zaterdag als zondag dat zijn team is gestopt met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar en zich focust op de nieuwe bolide voor de komende jaren. Vanaf volgend jaar zien de Formule 1-auto’s er heel anders uit. Daarnaast is er vanaf dit seizoen sprake van een budgetplafond waar teams rekening mee dienen te houden.

Toch zegt Allison, die in juli een stapje terugdoet, nu dat er wel degelijk nieuwe onderdelen in aantocht zijn voor de W12. ,,Er zijn een aantal dingen die onze auto sneller zullen maken de komende races. Laten we hopen dat dit voldoende blijkt te zijn”, aldus Allison in de podcast F1 Nation.

Bekijk ook: Zorgen nemen toe bij Lewis Hamilton en Toto Wolff

,,Wat Toto stelt is dat de regels van volgend jaar enorm veel van onze aandacht vragen. Daarom is de meeste focus van onze fabriek nu gericht op de prestaties van volgend seizoen”, vervolgt Allison. ,,Dat betekent niet dat er voor dit jaar geen dingen meer in de pijplijn zitten. Niet de hele fabriek werkt al aan de nieuwe auto en daarnaast hebben we ook nog onze motorenfabriek. Er liggen nog aerodynamische veranderingen in het verschiet en ook nog een klein beetje wat betreft de motor. We hebben nog steeds een kans om het recht te zetten. Dit seizoen is nog springlevend.”

De laatste vier races werden gewonnen door Red Bull Racing. Komend weekeinde volgt er opnieuw een Grand Prix in Oostenrijk.

In de Formule 1-podcast zien voormalig coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren dat Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing steeds meer afstand nemen van de rest van het veld: