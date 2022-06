Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben nog steeds die nuchtere jongen’ ’Man van 40 miljoen’ Botman viert Newcastle-transfer met vrienden

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Een heel Nederlands gezelschap mocht van Sven Botman (met Newcastle-shirt) de presentatie in Engeland meemaken. V.l.n.r.: Vrienden Toer Bouwman, Victor van der Linde en Canni Oguz, vader Maarten Bouwman, Sven zelf, vriendin Chana Kesselaar, Niels Botman, moeder Sandra Schipper, Iris Nieuwenhuis en zaakwaarnemers Nikkie Bruinenberg en Fulco van Kooperen. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Er zijn hinderlijkere onderbrekingen van een vakantie denkbaar. Sven Botman (22) brak de zomertrip met zijn vriendin naar Mallorca af om in Noordoost-Engeland zijn droomtransfer naar Newcastle United af te ronden. Een dag nadat de handtekening onder het vijfjarige miljoenencontract is gezet, ligt de verdediger alweer in zijn ligstoel. Nu op het strand van Ibiza, met zijn jeugdvrienden Toer, Victor en Canni, die hem samen met zijn zaakwaarnemers Nikkie Bruinenberg en Fulco van Kooperen van Muy Manero ook in Newcastle upon Tyne vergezelden.