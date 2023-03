PSV-perschef Thijs Slegers op 46-jarige leeftijd overleden

De voormalige voetbaljournalist van onder andere Voetbal International en De Telegraaf trad in 2015 in dienst bij PSV als perschef. In 2020 werd Slegers getroffen door acute leukemie.

Begin dit jaar kreeg hij van artsen te horen, dat ze niets meer konden doen aan de afstotingsziekte, die hem had getroffen na een aanvankelijk geslaagde stamceldonatie.

Duizenden aanmeldingen

Meteen na het wereldkundig maken daarvan zette Slegers zich in voor de werving van bloed- en stamceldonoren, wat leidde tot vele duizenden aanmeldingen.

In het tv-programma Jinek zei Slegers tegen interviewer Jaïr Ferwerda over zijn beweegredenen om de openbaarheid te zoeken met het slechte nieuws en zoveel mogelijk donoren te werven. „Ik heb een stamceldonor gevonden, die mij heeft geholpen. Die kunnen er niet genoeg zijn. Ik ben nu toevallig de pineut, maar er zijn nog heel veel mensen die dit lot treft, die ook een stamceldonor nodig hebben. Omdat ik natuurlijk mensen ken uit de voetballerij, heeft het een soort hoos aan publiciteit opgeleverd. En die wil ik graag inzetten om zoveel mogelijk stamceldonoren en bloeddonoren te werven. Mijn noodlot hoeft niet iemand anders’ noodlot te zijn.”

PSV laat in reactie op het overlijden van Slegers, die een echtgenote, zoon en dochter achterlaat, weten. „De club is in gedachten bij zijn familie en alle nabestaanden en wenst iedereen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.”

Na het bekend worden van het nieuws stroomden op social media de condoleances van betaaldvoetbalclubs al binnen.