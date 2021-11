Mike van der Hoorn reageert na hoofdbotsing: ’Het gaat beter met me’

De schrik zat er goed in toen de 29-jarige Van der Hoorn aan het begin van de tweede helft op de grond lag met een hoofdblessure na een botsing met Kwasi Wriedt. Hij werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht om alles uit te sluiten, maar mocht dezelfde avond weer naar huis.

„Het gaat gelukkig al wat beter met me”, zegt de verdediger een dag later op website van de club. „Het is nu zaak op een verantwoorde manier toe te werken naar mijn rentree op het veld. Omdat een hersenschudding een complexe blessure is, is moeilijk in te schatten wanneer dat precies zal zijn.”