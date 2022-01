KNVB geeft amateurvoetbal woensdag duidelijkheid over hervatting

„In aanloop naar de persconferentie waren we al bezig met alle mogelijke scenario’s, wij komen woensdagochtend met concrete informatie over het vervolg van het seizoen”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB.

In de zogeheten B-categorie, het recreatieve voetbal, staan komend weekeinde al wedstrijden op het programma. Het is nog niet duidelijk of die ook doorgaan. De KNVB wil alle teams de tijd geven om zich goed voor te bereiden op de hervatting van het seizoen, ook om blessures te voorkomen. Sinds zaterdag 15 januari kunnen alle amateursporters weer zonder restricties trainen en onderlinge wedstrijden spelen. De hervatting van de zogeheten A-categorie, voor onder meer de eerste elftallen die uitkomen in de Tweede Divisie tot en met de vijfde klasse, staat in principe voor begin volgende maand gepland.

„Na twee afgebroken seizoenen ben ik oprecht opgelucht dat we de competities mogen hervatten, want voor het amateurvoetbal is de competitie de levensader”, aldus Van der Zee. „Met 2900 verenigingen en 1,2 miljoen leden is het amateurvoetbal het grootste fysieke sociale netwerk van Nederland en het verenigingsleven komt met deze stap weer op gang. Het draagt fors bij aan de fysieke en geestelijke gezondheid van een grote groep mensen.”