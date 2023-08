Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld missen Champions League met Panathinaikos

Bruma werd in de 83e minuut vrijgespeeld door Ricardo Horta, waarna hij koelbloedig afrondde in de verre hoek. De Portugezen hadden het eerste duel in eigen stadion ook al met 2-1 gewonnen.

Oud-Feyenoorder Tonny Vilhena, die deze zomer overkwam van Espanyol, speelde de gehele wedstrijd voor Panathinaikos. Schenkeveld viel vlak voor rust in voor de geblesseerde Tin Jedvaj. De Grieken eindigden de wedstrijd met 10 man, nadat Juankar zijn tweede gele kaart had gekregen in de blessuretijd.

Bruma Ⓒ ANP/HH

Het is de eerste keer sinds het seizoen 2012-2013 dat Braga het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt.

Galatasaray

Galatasaray had het voor eigen publiek lastig tegen Molde FK. De Turken wonnen in blessuretijd met 2-1 dankzij voormalig PSV'er Angeliño, die een vrije trap via een speler van Molde in het doel schoot. Even voor dat doelpunt was een treffer van de Noorse club afgekeurd wegens buitenspel.

Galatasaray had de uitwedstrijd met 3-2 gewonnen en gaat dus ook naar het hoofdtoernooi.

Young Boys

Young Boys plaatste zich eveneens voor de poulefase, dankzij een ruime zege op Maccabi Haifa (3-0). Het eerste duel was doelpuntloos geëindigd.