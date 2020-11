Género Zeefuik: ’Ik raakte mezelf volledig kwijt’

Op Instagram doet Género Zeefuik uit de doeken dat hij in zijn periode bij FC Emmen problemen had met zijn gezondheid en daarom zwaarlijvig was. „Het is inmiddels drie jaar geleden, maar mijn invalbeurt tegen NEC staat bij velen op het netvlies. Achteraf waren de reacties niet mis: ’We doen er lacherig over, maar het is te schandalig voor woorden’ en ’Als je iedereen om je heen ziet, dan word je toch wel wakker geschud?’. Maar ook in de media was ik – en vooral mijn zwaarlijvigheid – on top of mind. Volgens critici nam ik de topsport niet serieus, ooit gedacht dat er meer achter kan zitten?”, aldus Zeefuik.

„Mijn gezondheid begon op te spelen. Bij Emmen was dit op zijn top. Door alveelsklierproblemen reageert mijn lijf anders dan het lijf van een gezonde topsporter. Op het moment dat gezondheid belangrijker is dan ook, word je veroordeeld op basis van uiterlijke kenmerken. Iedereen kijkt naar je en heeft een mening, maar zonder achtergrond. Ik stopte met voetbal ging steeds minder doen en liet minder van me horen. De periode die volgde was enorm zwaar voor mijn relatie en mijn kinderen die mij niet meer herkende nals de echtgenoot en vader die ik was. Ik raakte mezelf volledig kwijt.”

Zeefuik speelde in de jeugd een paar jaar voor Ajax, maar debuteerde in 2007 op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht van PSV. Zeefuik kwam slechts sporadisch in actie voor de topclub uit Eindhoven, die hem verhuurde aan FC Omniworld, FC Dordrecht en NEC. De aanvaller stapte in 2012 over naar FC Groningen. Na een verhuurperiode aan de Schotse club Heart of Midlothian verhuisde hij in 2015 naar de Turkse tweedeklasser Balikesirspor. Daarna droeg hij te shirt van FC Emmen.