Tennisster die met Novak Djokovic vastzit in hotel: ’Als in gevangenis’

De 38-jarige Voracova reisde vorige maand al af naar Australië en nam er ook deel aan een voorbereidingstoernooi. Donderdag zou ze van de douane het nieuws hebben gekregen dat haar visum ongeldig is. „Het was als in een actiefilm, helemaal niet prettig”, zegt de Tsjechische tegen de kranten over dat voorval. „Ik snap niet waarom ze na een week naar me toe komen om te zeggen: de regels die eerder golden, gelden nu niet meer.”

Djokovic en Voracova konden allebei geen vaccinatiebewijs tonen dat nodig is voor deelname aan de Australian Open. Ze kregen wel allebei een ’medische vrijstelling’, om alsnog aan de eerste grand slam van het jaar, beginnend op 17 januari, mee te mogen doen.

Maar allebei zitten ze nu vast in een hotel in Melbourne, omdat volgens lokale autoriteiten hun inreispapieren niet in orde zijn. Djokovic probeert maandag via een rechtszaak alsnog Australië binnen te komen om zo aan het toernooi mee te kunnen doen.