Max Verstappen pakt met speciale helm uit voor races in België én Nederland

Door Erik van Haren

Max Verstappen kijkt uit naar de races in België en Nederland. Ⓒ Pro Shots

FRANCORCHAMPS - Max Verstappen pakt ook qua outfit uit voor de komende races in België en Nederland, waar tienduizenden fans speciaal voor hem naar respectievelijk Spa-Francorchamps en Zandvoort komen. In België rijdt hij net als de voorbije jaren – met uitzondering van vorig seizoen tijdens een editie zonder fans – met een oranje helm. Een week later racet Verstappen in Zandvoort met een rood, wit, blauw exemplaar.