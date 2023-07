Tijdschema F1: zo laat komen Verstappen en collega’s in actie op Silverstone

Red Bull heeft inmiddels tien races op rij gewonnen, met acht zeges voor Max Verstappen en twee voor Sergio Pérez, De triomftocht begon eind vorig jaar in Abu Dhabi en strekt zich tot dusverre uit tot en met de Grote Prijs van Oostenrijk afgelopen weekeinde.

Verstappen is de aangewezen coureur om het record te pakken. De tweevoudig wereldkampioen won de laatste vijf races en heeft na negen grands prix al een voorsprong van 81 punten op zijn eerste achtervolger, zijn Mexicaanse teamgenoot Pérez. De Nederlander won één keer op Silverstone (2020), de 70th Anniversary Grand Prix, toen er twee keer achter elkaar op Silverstone werd geracet.

Hamilton recordhouder Silverstone

Vorig jaar eindigde hij als zevende, omdat hij met een kapotte onderkant van zijn auto geen topsnelheid kon maken.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is met acht zeges recordhouder in de Britse grand prix. Hij heeft voor het laatst een grand prix gewonnen in 2021 (Saudi-Arabië).

Tijdschema Grand Prix van Groot-Brittannië

Vrijdag

Eerste vrije training: 13.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur

Zaterdag

Derde vrije training: 12.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur

Zondag