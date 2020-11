Verstappen ook snelste tijdens tweede training in Turkije

Op het gladde en glibberige circuit in Istanbul ging het al een stuk sneller dan in de ochtend, al bleef het zoeken naar grip voor de twintig coureurs. Ter vergelijking: de snelste rondetijd van Verstappen (1.28,330) was bijna twee seconden langzamer dan de rapste ronde van Jenson Button tijdens de tweede vrije training in 2011, toen er voor het laatst werd gereden op Istanbul Park. De auto’s van nu zijn echter een stuk sneller.

Nieuw asfalt

Het Turkse circuit is twee weken gelden voorzien van nieuw asfalt. Tot deze vrijdag was er nog niet op gereden en naast de Formule 1 zijn er dit weekeinde ook geen supportklasses. Verstappen was vier tienden sneller dan Leclerc, meer dan een halve seconde dan Bottas en zelfs ruim acht tienden dan WK-leider Lewis Hamilton.

Zaterdag volgt om 10.00 uur Nederlandse de tijd de derde en laatste training. Om 13.00 uur start de kwalificatie voor de race, die zondag al om 11.10 uur begint.

Bekijk hier alle eerdere uitslagen, de standen in de klassementen en de volledige kalender in de Formule 1