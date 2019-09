Oud-voetballer Fernando Ricksen (43) overleden

Ricksen speelde onder meer voor Fortuna Sittard en Glasgow Rangers evenals voor AZ, Zenith St. Petersburg en het Nederlands elftal. Hij droeg 12 keer het shirt van Oranje. Met de Rangers werd Ricksen twee keer Schots kampioen en met Zenit veroverde hij de UEFA Cup, de Europese Supercup en ook de Russische landstitel. In Nederland werd Ricksen met AZ en Fortuna Sittard kampioen in de eerste divisie.

Toen Ricksen in 2013 in het tv-programma De Wereld Draait Door bekendmaakte dat hij ALS had, maakte dat veel emoties los in de voetbalwereld. Hij kreeg onder meer een erewedstrijd bij Fortuna Sittard en een groots eerbetoon bij de Glasgow Rangers.

Ricksen verbleef al ruim een half jaar in een hospice ten oosten van Glasgow. De Limburger besloot eind 2018 niet meer naar zijn huis in Spanje terug te keren. „Nadat ik alle opties van de artsen heb aangehoord, heb ik besloten om hier naar een hospice te gaan”, liet hij destijds weten. „Ik kan ook niet meer vliegen vanwege een gebrek aan zuurstof. Ik heb professionele hulp nodig. Ik weet dat ik de rest van mijn leven hier verblijf. Er is geen andere keuze dan dit te accepteren.”

Ricksen in januari 2015 loopt het veld van Glasgow Rangers op voor een benefietduel. Ⓒ Hollandse Hoogte

De laatste tijd kon Ricksen alleen nog zijn ogen bewegen en communiceren via een spraakcomputer. In één van zijn laatste openbare boodschappen wenste hij eind juni de Oranje Leeuwinnen op het WK vrouwen voetbal het allerbeste voor de kwartfinale tegen Italië.

Op 28 juni van dit jaar was Ricksen voor de laatste keer aanwezig bij één van zijn benefietavonden in Glasgow. Daar ging hij voor de laatste keer met zijn fans op de foto. Ook bracht hij op 27 juli zijn 43ee en laatste verjaardag nog door met zijn vrouw Veronika en dochtertje Isabella. Ricksen vocht ruim vijf jaar tegen de ongeneeslijke ziekte ALS. Hij is 43 jaar oud geworden.