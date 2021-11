Video: speler viert Copa Sudamericana door op zijn knieën het veld over te steken

Terwijl hij een vlag in de clubkleuren om zichzelf had geslagen begon hij aan zijn opmerkelijke tocht over het veld, zijn tranen op de vrije loop latend. Wat precies de achterliggende gedachte achter deze opmerkelijke viering was, is niet helemaal duidelijk, behalve dat hij deze actie van te voren aangekondigd had als zijn ploeg zou winnen.

Paranaense won de Copa Sudamericana na een 1-0 overwinning op Red Bull Bragantino. De enige treffer werd na een halfuur spelen gemaakt door Nikão.