Denver Nuggets hebben superster in huis met 'grote meneer' Nikola Jokic NBA-finale: smakelijk seizoenstoetje met torenhoge favoriet

Nikola Jokic.

AMSTERDAM - Nikola Jokic en Jimmy Butler zijn dit voorjaar de helden van Amerika, maar beide basketballers stonden nog nooit in de NBA-finale. Daar komt in de nacht van donderdag op vrijdag verandering in als hun teams Denver Nuggets en Miami Heat hun eerste van in elk geval vier duels gaan spelen.