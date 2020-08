De Jong en De Vrij allebei in basis in Europa League-finale

De Jong heeft van Sevilla-trainer Julen Lopetegui een basisplaats gekregen na zijn winnende doelpunt als invaller afgelopen zondag in de halve finale (2-1) tegen Manchester United. De Vrij is vaste keus in de defensie van Inter.

Voorin gaat in de Italiaanse ploeg het zeer succesvolle koppel Romelu Lukaku/Lautaro Martinez op doelpuntenjacht. Het trefzekere duo is dit seizoen in alle competities gezamenlijk goed voor 54 goals. Afgelopen maandag scoorden beiden twee keer in de indrukwekkende halve finale (5-0) tegen Shakhtar Donetsk.

Met vijf titels is Sevilla recordhouder in de Europa League (voorheen UEFA Cup). Inter won het tweede clubtoernooi van Europa drie keer. De finale achter gesloten deuren staat onder leiding van het Nederlandse arbitrageteam van scheidsrechter Danny Makkelie.