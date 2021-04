Remko Pasveer voor twee jaar naar Ajax: ’Ik kreeg een appje van Overmars’

De 37-jarige Pasveer tekent een contract voor twee seizoenen in Amsterdam. Eerder kwam hij uit voor FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo, PSV en nu dus voor Vitesse. Afgelopen zondag verloor de routinier met de Arnhemmers de bekerfinale van Ajax.

„Remko heeft de afgelopen twee seizoenen in de basis van Vitesse laten zien een stabiele en goede keeper te zijn, die ook goed kan meevoetballen”, zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars. „We denken dat hij daardoor goed bij Ajax past.”

"Dat heeft er denk ik aan aan bijgedragen dat Ajax voor mij is gekomen"

Pasveer was nog verrast toen hij vier weken geleden werd benaderd door Ajax. „Na de wedstrijd tegen Willem II heb ik verteld dat ik dicht bij een nieuw contract was bij Vitesse. Daarna kreeg ik een appje van Overmars of ik naar Ajax wilde komen. Daar had ik niet meer op gerekend. Sindsdien is het gaan spelen. Er zijn dingen waar je geen nee opzeggen en dit is zoiets. Ajax is vanuit de historie de grootste club, en heeft nu ook de beste ploeg en het is heel uitdagend om daar deel vanuit te maken.”

Pasveer denkt dat zijn meevoetballende kwaliteiten hebben bijgedragen aan zijn fraaie transfer. „Ik ben een keeper die graag voetbalt, die speelstijl heeft Ajax ook. Dat heeft er denk ik aan aan bijgedragen dat Ajax voor mij is gekomen.”

’Verhaal Overmars sprak aan’

Pasveer had een aanbieding van Vitesse op zak om zijn contract met een jaar te verlengen, maar hij besloot daarvan af te zien toen Ajax zich meldde. „Het verhaal van Overmars sprak me heel erg aan”, aldus Pasveer.

De aanstaande landskampioen zit door de dopingschorsing van André Onana en de weigering van de Kameroener om bij te tekenen met een ingewikkelde keeperssituatie en wil met het oog daarop naast Maarten Stekelenburg een tweede ervaren doelman aan de selectie toevoegen. Met zijn meevoetballende kwaliteiten past Pasveer uitstekend binnen het profiel dat Ajax zoekt.