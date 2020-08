Sport Kort: Herlings tweede bij rentree

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcrosser Herlings tweede bij rentree in Axel

20.43 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft in het Zeeuwse Axel zijn eerste races gereden nadat het seizoen in maart werd stilgelegd vanwege de coronapandemie. De leider in het kampioenschap van de MXGP eindigde als tweede in de daguitslag van de Dutch International.

Herlings, in 2018 de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse, won de eerste manche en eindigde in de tweede heat als vijfde. Hij presteerde daardoor net iets minder goed dan de Fransman Romain Fevre, die een tweede en eerste plaats boekte in de manches.

Glenn Coldenhoff, die vorige week nog won bij de testcrosses in Arnhem, eindigde in Axel twee keer als vierde en die prestaties leverden hem de derde plek op in het dagklassement. De cross in Axel paste in de voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat komend weekeinde wordt hervat met drie grands prix in Letland. Daar zijn vermoedelijk toeschouwers aanwezig, maar in Axel was dat niet het geval.

Voetbal: SPAL met nederlaag naar Serie B

20.24 uur: SPAL heeft met een nederlaag afscheid genomen van de Italiaanse Serie A. De club, al enige tijd geleden gedegradeerd, verloor op eigen veld van Fiorentina (3-1).

Alfred Duncan zette de bezoekers na een half uur op voorsprong. Nog voor rust zorgde Marco D'Alessandro voor de gelijkmaker. Vlak voor het einde kwam 2-1 op naam van Cristian Kouamé. In blessuretijd benutte Erick Pulgar nog een strafschop voor Fiorentina, dat in de middenmoot eindigde.

SPAL sluit het seizoen daardoor af op de 20e en laatste plaats, al was dat voor de wedstrijd al bekend. Ook Brescia degradeert. Genoa en Lecce zijn nog in gevecht tegen degradatie naar de Serie B. Zij spelen later zondagavond.

Wielrennen: Colbrelli wint in Route d’Occitanie

19.21 uur: Sonny Colbrelli heeft de tweede etappe van de Route d’Occitanie gewonnen. De Italiaan was een dag eerder in de openingsrit derde geworden. Colbrelli versloeg in de sprint Bryan Coquard en landgenoot Niccolò Bonifazio. Arvid de Kleijn was op de vierde plaats de beste Nederlander. Coquard, die de eerste etappe won, blijft leider in het algemeen klassement. Colbrelli volgt op 2 seconden.

Colbrelli bezorgde Bahrain-McLaren de tweede zege van de dag. In het Spaanse Circuito de Getxo was zijn Italiaanse ploeggenoot Damiano Caruso de snelste.

Aan de Route d’Occitanie, voorheen bekend als de Route du Sud, doen heel wat toprenners mee. Ze bereiden zich in de Franse etappekoers voor op de Tour de France, die over een maand begint in Nice.

Golf: Sam Horsfield slaat toe in Birmingham

19.06 uur: Golfer Sam Horsfield heeft het toernooi van Birmingham gewonnen, het Engelse evenement dat deel uitmaakt van de Europese Tour. De Brit hield naaste achtervolger Thomas Detry uit België precies één slag achter zich, 270 (-18) tegen 271. Het was zijn eerste zege in de Europese Tour. De derde plaats was voor de Zweed Alexander Björk.

Wil Bessling sloot af met een ronde van 71, waarmee hij uitkwam op 281 slagen. Hij werd daarmee gedeeld 34e. Darius van Driel eindigde op de gedeelde 51e plaats, met een totaal van 284. Joost Luiten was na twee ronden al uitgeschakeld.

Motorsport: Van der Mark zevende

14:42 uur: Wegracer Michael van der Mark is in de tweede race van het hervatte seizoen in het WK Superbike als zevende geëindigd. Daarmee presteerde de Rotterdammer uit het fabrieksteam van Yamaha beter dan in de eerste race op zaterdag op het circuit van het Zuid-Spaanse Jerez. Toen viel Van der Mark uit met technische problemen.

Een podiumplek zat er niet in voor de Nederlander, die aan zijn laatste seizoen bezig is bij Yamaha. Hij miste de topsnelheid om het met name de Ducati’s en Kawasaki’s lastig te maken. De Brit Scott Redding (Ducati), zaterdag al de beste, won ook race twee. Zijn land- en teamgenoot Chaz Davies finishte als tweede, de Turk Toprak Razgatlioglu (Yamaha) reed naar de derde plaats.

Wielersport: Jakobsen op jacht naar sprintzeges in Polen

12.58 uur: Fabio Jakobsen gaat vanaf woensdag in de Ronde van Polen op jacht naar ritzeges. Samen met Remco Evenepoel heeft hij de beschermde status bij wielerploeg Deceuninck - Quick-Step, die met twee doelen naar Polen afreist. De jonge Belg Evenepoel, zaterdag nog winnaar van de Ronde van Burgos, is de man voor het klassement in de eerste rittenkoers uit de WorldTour na de vanwege het coronavirus ingelaste pauze.

„We staan met een sterke, gemotiveerde ploeg aan de start”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck. „Fabio is onze man voor de sprints. Hij kijkt er enorm naar uit en wij hebben er vertrouwen in dat hij mooie resultaten kan boeken. Met Remco gaan we opnieuw voor een goed klassement.” Evenepoel krijgt hulp van met name wegkapitein Dries Devenyns, de Italiaan Mattia Cattaneo en de Brit James Knox. Jakobsen heeft in de Italiaan Davide Ballerini en de Fransman Florian Sénéchal twee helpers in de massasprints. De Nederlands kampioen won in het vroege voorjaar al drie keer.

De Ronde van Polen begint in Chorzov.

Atletiek: Topatleet Van Niekerk besmet met corona

12.30 uur: De Zuid-Afrikaanse atleet Wayde van Niekerk is besmet met het nieuwe coronavirus. Hij testte positief bij een controle in het Italiaanse Gemona, waar de wereldrecordhouder op de 400 meter zich voorbereidde op een wedstrijd in Triëst.

Van Niekerk liep in 2016 in Rio naar olympisch goud in een wereldrecordtijd (43.03). Dat hoge niveau haalde hij daarna niet meer, vooral omdat de Zuid-Afrikaan geplaagd werd door blessures. Eind 2017 scheurde hij een kruisband tijdens een rugbywedstrijd. Sindsdien verloopt zijn herstel moeizaam. Volgens sportkrant Gazzetta dello Sport zou Van Niekerk in Triëst de 100 en 400 meter lopen. De Zuid-Afrikaan zal zichzelf nu isoleren op het trainingskamp in Gemona.

Basketbal: Basketballers Raptors geven waarschuwing aan Lakers

09.22 uur: Los Angeles Lakers heeft zaterdag gemerkt dat titelverdediger Toronto Raptors in de play-offs om de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie een geduchte concurrent gaat zijn. De Raptors wonnen op de derde dag van het in Orlando hervatte NBA-seizoen met 107-92. Topschutter bij het Canadese team was Kyle Lowry met 33 punten en ook nog 14 rebounds.

De Lakers, leider in de Western Conference, en de Raptors, tweede in de oostelijke divisie, zijn beide al lang verzekerd van deelname aan de play-offs. „We gebruiken deze acht wedstrijden om ons voor te bereiden op de play-offs. Het kost tijd, maar elk duel is een mogelijkheid voor ons om beter te worden”, zei LeBron James, sterspeler van de Lakers. Hij kwam tot 20 punten en 10 rebounds in een team dat dit seizoen niet eerder zo’n laag schotpercentage had: 35,8 procent.

LA Clippers herstelde zich van de nederlaag van donderdag tegen stadgenoot Lakers. Met maar liefst 25 driepunters wonnen de Clippers van New Orleans Pelicans: 126-103. Paul George was goed voor 28 punten voor de Clippers. Kawhi Leonard, vorig seizoen nog spelend voor Toronto, voegde er 24 aan toe. „We waren tegen de Lakers onszelf niet”, zei George. „We werken hard om onze identiteit terug te vinden. Dat betaalde zich vandaag al uit.”

Indiana Pacers had in T.J. Warren de uitblinker met 53 punten. Het hielp zijn ploeg langs Philadelphia 76’ers: 127-121.

Honkbal: MLB-baas: geen reden om honkbalseizoen te staken

07.17 uur: De commissaris van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB is niet van plan het seizoen stil te leggen, ondanks dat er nieuwe coronabesmettingen zijn opgedoken bij honkbalteams en daardoor wederom een wedstrijd is uitgesteld. „We gaan spelen”, zei commissaris Rob Manfred tegen ESPN. „Ik ben geen opgever en er is geen reden om nu te stoppen. We hebben flexibel moeten zijn, maar het is beheersbaar.”

De St. Louis Cardinals zouden vrijdag in Milwaukee aantreden tegen de Brewers, maar die wedstrijd werd afgelast nadat twee honkballers van de Cardinals positief testten op het longvirus. Uit een tweede testronde blijkt dat nog een speler en meerdere medewerkers mogelijk ook besmet zijn. Daardoor kon de wedstrijd ook zaterdag niet worden ingehaald en is het ook onzeker of de ontmoeting tussen de Brewers en de Cardinals doorgeschoven kan worden naar zondag. De spelers en begeleiders van de St. Louis Cardinals zitten voorlopig in isolatie in hun hotelkamers.

De Major League ging een week geleden van start, maar besmettingen bij Miami Marlins en Philadelphia Phillies leidden al in de eerste dagen van het seizoen tot een reeks afgelastingen.