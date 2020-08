Sport Kort: Topatleet Van Niekerk besmet met corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Topatleet Van Niekerk besmet met corona

12.30 uur: De Zuid-Afrikaanse atleet Wayde van Niekerk is besmet met het nieuwe coronavirus. Hij testte positief bij een controle in het Italiaanse Gemona, waar de wereldrecordhouder op de 400 meter zich voorbereidde op een wedstrijd in Triëst.

Van Niekerk liep in 2016 in Rio naar olympisch goud in een wereldrecordtijd (43.03). Dat hoge niveau haalde hij daarna niet meer, vooral omdat de Zuid-Afrikaan geplaagd werd door blessures. Eind 2017 scheurde hij een kruisband tijdens een rugbywedstrijd. Sindsdien verloopt zijn herstel moeizaam. Volgens sportkrant Gazzetta dello Sport zou Van Niekerk in Triëst de 100 en 400 meter lopen. De Zuid-Afrikaan zal zichzelf nu isoleren op het trainingskamp in Gemona.

Basketbal: Basketballers Raptors geven waarschuwing aan Lakers

09.22 uur: Los Angeles Lakers heeft zaterdag gemerkt dat titelverdediger Toronto Raptors in de play-offs om de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie een geduchte concurrent gaat zijn. De Raptors wonnen op de derde dag van het in Orlando hervatte NBA-seizoen met 107-92. Topschutter bij het Canadese team was Kyle Lowry met 33 punten en ook nog 14 rebounds.

De Lakers, leider in de Western Conference, en de Raptors, tweede in de oostelijke divisie, zijn beide al lang verzekerd van deelname aan de play-offs. „We gebruiken deze acht wedstrijden om ons voor te bereiden op de play-offs. Het kost tijd, maar elk duel is een mogelijkheid voor ons om beter te worden”, zei LeBron James, sterspeler van de Lakers. Hij kwam tot 20 punten en 10 rebounds in een team dat dit seizoen niet eerder zo’n laag schotpercentage had: 35,8 procent.

LA Clippers herstelde zich van de nederlaag van donderdag tegen stadgenoot Lakers. Met maar liefst 25 driepunters wonnen de Clippers van New Orleans Pelicans: 126-103. Paul George was goed voor 28 punten voor de Clippers. Kawhi Leonard, vorig seizoen nog spelend voor Toronto, voegde er 24 aan toe. „We waren tegen de Lakers onszelf niet”, zei George. „We werken hard om onze identiteit terug te vinden. Dat betaalde zich vandaag al uit.”

Indiana Pacers had in T.J. Warren de uitblinker met 53 punten. Het hielp zijn ploeg langs Philadelphia 76’ers: 127-121.

Honkbal: MLB-baas: geen reden om honkbalseizoen te staken

07.17 uur: De commissaris van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB is niet van plan het seizoen stil te leggen, ondanks dat er nieuwe coronabesmettingen zijn opgedoken bij honkbalteams en daardoor wederom een wedstrijd is uitgesteld. „We gaan spelen”, zei commissaris Rob Manfred tegen ESPN. „Ik ben geen opgever en er is geen reden om nu te stoppen. We hebben flexibel moeten zijn, maar het is beheersbaar.”

De St. Louis Cardinals zouden vrijdag in Milwaukee aantreden tegen de Brewers, maar die wedstrijd werd afgelast nadat twee honkballers van de Cardinals positief testten op het longvirus. Uit een tweede testronde blijkt dat nog een speler en meerdere medewerkers mogelijk ook besmet zijn. Daardoor kon de wedstrijd ook zaterdag niet worden ingehaald en is het ook onzeker of de ontmoeting tussen de Brewers en de Cardinals doorgeschoven kan worden naar zondag. De spelers en begeleiders van de St. Louis Cardinals zitten voorlopig in isolatie in hun hotelkamers.

De Major League ging een week geleden van start, maar besmettingen bij Miami Marlins en Philadelphia Phillies leidden al in de eerste dagen van het seizoen tot een reeks afgelastingen.