Sport Kort: Murray krijgt wildcard voor Australian Open

Murray krijgt wildcard voor Australian Open

13.05 uur: Andy Murray heeft een wildcard ontvangen voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Britse tennisser is vijfvoudig finalist in Melbourne, maar behoort al sinds de zomer van 2018 door tal van blessures niet meer tot de top 100 van de wereld. Momenteel staat hij 134e, niet voldoende voor een rechtstreekse plaats in het hoofdtoernooi.

„Andy staat bekend om zijn vechtlust, passie en liefde voor het spel en ik ben verheugd om hem in januari weer in Melbourne te mogen verwelkomen”, liet toernooidirecteur Craig Tiley op Twitter weten. „We kunnen niet wachten om je weer hier te zien.”

Murray (34) bereikte tussen 2010 en 2016 vijf keer de finale van de Australian Open, maar won het toernooi nooit. Wel zegevierde hij twee keer op Wimbledon en een keer op de US Open. Een heupblessure leek in 2018 een einde te maken aan zijn loopbaan, maar de Schot keerde terug en won in 2019 het toernooi van Antwerpen. Maar zijn oude niveau haalde hij niet meer. Op Wimbledon reikte hij afgelopen zomer tot de derde ronde.

De Australian Open begint op 17 januari.

Kunstrijder Yuzuru Hanyu mikt ondanks blessure op unieke sprong

11.16 uur: Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu heeft aangegeven dat hij ondanks een enkelblessure van plan is op de Winterspelen van Beijing zijn titel te verdedigen. De Japanner kwam sinds een val tijdens een training vorige maand niet meer op het ijs in actie, maar liet donderdag weten op de nationale kampioenschappen van zijn land komend weekeinde zelfs een viervoudige axel te willen proberen.

Hanyu, die woensdag niet op kwam dagen tijdens een persconferentie voorafgaand aan de titelstrijd, slaagde donderdag tijdens een training er bijna in de unieke sprong uit te voeren. Nog nooit liet een kunstschaatser de viervoudige sprong in een wedstrijd zien. Hanyu wil zijn plan zondag tijdens de vrije kür uitvoeren en daarna op de Spelen in Beijing. „Ik denk dat Beijing een mooi eindpunt is”, zei hij donderdag na zijn verrassende terugkeer op het ijs. Daarmee sprak hij zich voor het eerst uit over een mogelijke deelname aan de Winterspelen. Het Japans kampioenschap wordt zijn eerste optreden sinds april. Vrijdag wordt in Saitama de korte kür afgewerkt.

Hanyu (27) wacht sterke concurrentie van zijn 18-jarige landgenoot Yuma Kagiyama, de huidige nummer 1 van de wereld. Ook moet hij afrekenen met Shoma Uno, de winnaar van zilver op de Spelen van Pyeongchang. Voorafgaand aan die Spelen was Hanyu ook al lange tijd geblesseerd aan een enkel.

Louis van Gaal Ⓒ ProShots

Louis van Gaal sluit 2021 met Oranje af als nummer 10 van de wereld

10.26 uur: Het Nederlands elftal sluit het jaar 2021 af als nummer 10 van de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal staat op de mondiale ranking van december op dezelfde plaats als in november, toen Oranje een plek winst had geboekt en terugkeerde in de top 10. Eind vorig jaar nam Oranje de veertiende plek in.

België staat voor de vierde keer op rij bij de jaarwisseling aan kop. De ’Rode Duivels’ hebben een kleine voorsprong op Brazilië. Wereldkampioen Frankrijk neemt de derde plaats in. In de top 10 veranderde niets ten opzichte van vorige maand. Canada was dit jaar de grootste stijger. Het land stond eind 2020 op plek 72 en sluit dit jaar af als nummer 40 van de wereld.

Het Nederlands elftal plaatste zich in november voor het WK van komend jaar in Qatar. De loting voor de groepsfase is op 1 april. De ploeg van Van Gaal zit dan hoogstwaarschijnlijk in pot 2. Gastland Qatar en de nummer 1 tot en met 7 op de wereldranglijst loten mee als groepshoofd.

Jürgen Klopp en Conte pleiten voor minder duels in League Cup

09.29 uur: De trainers Jürgen Klopp en Antonio Conte willen dat de halve finales van het toernooi om de League Cup over slechts één wedstrijd gaan in plaats van twee. Klopp (Liverpool) en Conte (Tottenham Hotspur) pleitten daarvoor nadat ze met hun ploegen de laatste vier in het Engelse bekertoernooi hadden bereikt. In de League Cup is het gebruikelijk dat de ploegen in de halve finales zowel uit als thuis spelen; de wedstrijden staan voor 4 en 11 januari op het programma.

Liverpool speelt in de halve finale tegen Arsenal, de Spurs treffen Chelsea. „Gezien de situatie waarin we leven, zou het beter zijn om beide halve finales over één wedstrijd te laten gaan”, zei Conte, doelend op de golf aan coronabesmettingen binnen het Engelse voetbal waardoor de afgelopen weken veel wedstrijden zijn afgelast. Rond de feestdagen hebben de clubs uit de Premier League een vol programma met drie duels in een week tijd.

Klopp heeft al herhaaldelijk opgeroepen om het aantal wedstrijden in Engeland terug te dringen om zo de belasting voor de spelers te verminderen. „Als wat ik zeg zou helpen, zou ik het vaker doen. Maar het helpt allemaal niet”, aldus de Duitse manager van Liverpool na de zege via strafschoppen op Leicester City. „Het enige wat ik ermee bereik, is krantenkoppen creëren. De boodschap komt nooit op de juiste plekken terecht.”

Volgens Sky Sports staan donderdagmiddag wel twee vergaderingen gepland over dit onderwerp. Eerst gaan de trainers uit de Premier League met elkaar in gesprek, daarna de aanvoerders.