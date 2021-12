Sport Kort: Nao Lang en Ruud Vormer bekeren verder met Club Brugge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Lang en Vormer met Club Brugge naar laatste vier bekertoernooi

23:01 uur Club Brugge heeft zich bij de halve finalisten van het Belgische bekertoernooi gevoegd. De regerend landskampioen was in de kwartfinale met 4-1 te sterk voor OH Leuven.

Noa Lang was trefzeker voor Brugge. De Oranje-international maakte in de 64e minuut de 3-1. Lang was net als aanvoerder Ruud Vormer basisspeler. Bas Dost verving Lang kort voor tijd.

Eupen, AA Gent en Anderlecht bereikten eerder de halve finales.

Vorig seizoen won Racing Genk de beker in België.

Maximale zooldikte in atletiekschoenen 20 mm vanaf november 2024

20:11 uur De internationale atletiekfederatie World Athletics voert vanaf november 2024 een maximale zooldikte van 20 mm in voor atletiekschoenen (’spikes’). Het gaat om een uniforme maatregel, die voor alle wedstrijden zal gelden.

In de huidige bepalingen mag de dikte van de zool 20 tot 25 mm zijn, afhankelijk van het evenement. In wegwedstrijden kan de toegestane zooldikte oplopen tot 40 mm.

World Athletics heeft bewust voor een lange invoeringstermijn besloten, tot na de Zomerspelen van Parijs 2024, om de schoenenfabrikanten de tijd te geven om de productie aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Deze concerns hebben volgens de atletiekfederatie flinke investeringen gedaan in de ontwikkeling en productie van atletiekschoenen met een zooldikte tussen 20 en 25 mm. De fabrikanten kunnen zich nu gaan voorbereiden op de nieuwe regels.

Schoentechnologie staat in de atletiek al enige tijd ter discussie, omdat records dankzij nieuwe toepassingen, meestal met revolutionaire carbonplaten en foamlagen, veelvuldig sneuvelen. World Athletics wil vernieuwingen in het materiaal niet per se tegenhouden, maar wel voorkomen dat atleten een oneerlijk voordeel verkrijgen dankzij hun schoeisel. Vandaar de strengere en uniforme regels vanaf november 2024.

Linksback Dimarco wil heel zijn carrière bij Inter blijven

18.36 uur: De contractverlenging van linksback Federico Dimarco bij landskampioen Internazionale kwam niet echt als een verrassing. De 24-jarige Italiaan is een kind van de club en ziet zichzelf nooit meer bij een andere ploeg spelen. Eerder in zijn carrière leende Inter hem uit aan Ascoli, Empoli, FC Sion, Parma en Hellas Verona. Dit seizoen is hij bij de koploper uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Simone Inzaghi.

„Sinds mijn geboorte ben ik al een ’Interista’. Ik ging al op 2-jarige leeftijd naar het stadion om Inter te zien voetballen. Het shirt van deze club betekent heel veel voor me. Ik voel me hier echt geliefd”, zei de ploeggenoot van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries.

Dimarco tekende in Milaan bij tot medio 2026 en kreeg daarbij een flinke salarisverhoging. Hij speelt vanaf zijn zevende jaar voor Inter.

Manchester United weer op sterkte na corona-uitbraak

18.13 uur: Coach Ralf Rangnick kan bij Manchester United weer bijna over al zijn spelers beschikken, onder wie ook middenvelder Donny van de Beek. Door een uitbraak van het coronavirus moesten de laatste twee wedstrijden van de Engelse grootmacht worden uitgesteld. Voor het uitduel komende maandag met Newcastle United heeft de Duitse trainer weer volop keus. Alleen de Franse middenvelder Paul Pogba is door een blessure niet beschikbaar.

„Een week geleden trainden we nog maar met acht veldspelers en drie keepers”, gaf Rangnick aan. „Toen hebben we ons trainingscomplex gesloten om de golf aan besmettingen te breken. We hebben nu voor de derde keer deze week getraind en ik had een groep van 25 veldspelers om mee te werken.”

Volgens Rangnick vertoonden de meeste spelers en stafleden die positief testten amper ziekteverschijnselen. Daardoor konden ze thuis in quarantaine hun conditie redelijk op peil houden. „De ontwikkelingen op coronagebied waren de afgelopen week bij ons zeer gunstig. Zover ik het heb kunnen zien tijdens de training, staat iedereen er fysiek goed voor. De spelers die in isolatie moesten, hebben het huiswerk dat wij aan hen hadden meegegeven goed gedaan. Daarom kan ik in principe op iedereen een beroep doen voor de wedstrijd tegen Newcastle.”

ManUnited staat op de zesde plaats in de Premier League, Newcastle is hekkensluiter.

Italië legt voetbalcompetitie in Serie B voor twee weken stil

16.40 uur: De Italiaanse voetbalcompetitie in de Serie B ligt tot halverwege januari stil. Twee speelronden, die gepland stonden voor eind december, zijn uitgesteld vanwege de toename van het aantal coronagevallen bij veel clubs. De winterstop duurt nu tot 15 januari. Twee onlangs vanwege corona afgelaste duels worden twee dagen daarvoor ingehaald.

Op het hoogste niveau in Italië spelen de problemen niet. De laatste speelronde van dit jaar werd woensdag afgesloten en voor dit jaar staan geen wedstrijden meer op het programma. De organisatoren van de Serie A zeiden vorige week dat 98 procent van de spelers twee keer is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Skispringers in Vierschansentournee zonder publiek

16.16 uur: Alle wedstrijden skispringen in de Vierschansentournee vinden vanwege de coronamaatregelen plaats zonder toeschouwers. Eerder was al bekend dat de tribunes bij de Duitse wedstrijden in Oberstdorf (29 december) en Garmisch-Partenkirchen (1 januari) leeg zouden blijven. De Oostenrijkse organisatoren lieten donderdag weten dat ook in Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari) publiek niet welkom is.

„We betreuren deze beslissing, zowel voor de skispringers als de fans. Maar we willen de overheid bij hun inspanningen zo goed mogelijk ondersteunen.” Eerder was bepaald dat er bij de wedstrijden in Oostenrijk niet meer dan 4000 toeschouwers aanwezig mochten zijn.

Ook ski- en snowboardwedstrijden in Oostenrijk vinden de komende weken achter gesloten deuren plaats. Dat geldt eind januari ook voor de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Winterspelen voor de skispringers in het Duitse Willingen, zo meldden de organisatoren donderdag.

Roeicoach Verdonkschot naar Amerikaanse bond

15.55 uur: De Nederlandse roeicoach Josy Verdonkschot treedt in dienst van de Amerikaanse roeibond USRowing. De Limburger, die jarenlang succesvol was met Nederlandse roeisters, is benoemd tot Chief High Performance Officer, een functie die het best te omschrijven is als technisch directeur.

Verdonkschot (65) was bij roeibond KNRB verantwoordelijk voor de toproeisters maar bood zijn ontslag aan nadat die bond de structuur veranderde en Eelco Meenhorst als hoofdcoach aanstelde. Onder zijn leiding wonnen Marit van Eupen en Kirsten van der Kolk in Peking 2008 olympisch goud in de lichte dubbeltwee. Maaike Head en Ilse Paulis deden dat eveneens onder Verdonkschot bij Rio 2016.

„Josy heeft een internationale reputatie als een uitmuntende en vooruitstrevende coach. We kunnen niet wachten tot hij hier begint”, liet Amanda Kraus, directeur van USRowing, optekenen. „We hebben lang gezocht naar een geschikte kandidaat. Josy’s vaardigheden op het gebied van coaching en management, zijn focus op het welzijn van en de zorg voor atleten en zijn diepgaande kennis van sportwetenschappen en technologie maken dat we rekenen op successen met hem.”

Verdonkschot spreekt van „een uitdaging” op de website van de Amerikaanse roeibond. „We moeten de details nog invullen, maar het voelt goed. Ik kijk ernaar uit de Amerikaanse sporters te ontmoeten en een structuur en cultuur te vormen waarin ze succesvol kunnen zijn.”

Anderlecht wil met kapitaalinjectie terug naar Belgische top

15.22 uur: Anderlecht heeft een forse stap gezet in de richting van een financieel gezonde toekomst. De Belgische voetbalclub meldt dat hoofdaandeelhouder Marc Coucke de schulden heeft kwijtgescholden en bovendien bijdraagt aan een kapitaalverhoging van 42 miljoen euro. Een ander deel daarvan wordt ingebracht door de vennootschap Mauvavie (paars voor het leven) waarin onder anderen voorzitter Wouter Vandenhaute zitting heeft. Hij is ook bekend als tv-maker en eigenaar van Flanders Classics, organisator van onder meer de Ronde van Vlaanderen.

„De herschikking van de schulden en het vers kapitaal van 42 miljoen euro moeten Anderlecht toelaten om opnieuw een gezonde club te worden”, meldt de voormalige topclub uit Brussel. „Die uitdaging gaat de club aan onder leiding van onze nieuwe directeur, Peter Verbeke. Dit alles met één doel: Royal Sporting Club Anderlecht wil zo snel mogelijk de koppositie in het Belgisch voetbal opnieuw innemen. Op én naast het veld.”

Anderlecht, waarvoor onder anderen de Nederlanders Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee uitkomen, staat momenteel vierde in de Belgische Pro League.

Oud-winnaar Stacey moet terugkeer in Dakar Rally afzeggen

14.22 uur: Hans Stacey heeft zijn terugkeer in de Dakar Rally moeten afzeggen. De 63-jarige Brabander, in 2007 winnaar van de laatste editie van Dakar op Afrikaans grondgebied, zou komende maand namens Team De Rooy in Saudi-Arabië zijn rentree maken als vervanger van de Argentijn Federico Villagra. Op advies van medisch specialisten ziet Stacey daar echter van af.

De truckers van De Rooy moeten voorafgaand aan de Dakar Rally een trainingsprogramma volgen, inclusief voortgangstesten. De recente test van Stacey leverde een ’afwijking’ op ten opzichte van eerste tests, waarna hij door specialisten werd onderzocht in het ziekenhuis. De oorzaak van de afwijking is vooralsnog onduidelijk. Volgens het Brabantse team moet Stacey verder onderzocht worden en dat kan niet meer plaatsvinden voor de start van de Dakar Rally, op nieuwjaarsdag in Djedda. Vick Versteijnen neemt zijn plek over.

Stacey deed in 2015 voor het laatst mee aan de beroemde rally en won toen vier etappes door Zuid-Amerika, waarvan de laatste drie op rij. In 2006 en 2012 eindigde hij als tweede in het klassement bij de trucks.

NK veldlopen gaat ook komend jaar niet door in Nijverdal

14.05 uur: De NK veldlopen kunnen komend jaar opnieuw niet worden gehouden in Nijverdal. Atletiekvereniging ASV Atletics zou de NK op 5 en 6 maart organiseren, maar heeft hier vanwege alle onzekerheden rond het coronavirus van afgezien. Dit jaar ging het evenement in Nijverdal ook al niet door vanwege de pandemie.

„Helaas het is niet anders”, zegt voorzitter Ernst Haitsma van het NK-comité. „Gezondheid gaat voor alles. Ook de besmettingsrisico’s voor de vrijwilligers en de financiële risico’s voor de club zijn te groot.”

De Atletiekunie gaat op zoek naar een alternatief voor de NK van 2022. „Wat ons betreft worden alle opties afgewogen om de lopers later in 2022 te laten genieten van ons schitterende parcours”, aldus Haitsma. „Daar kijken we nu al meer dan twee jaar enorm naar uit.” De gemeente Hellendoorn organiseert de Nederlandse kampioenschappen op de cross in 2023.

Roda JC mag geen fans meenemen naar derby in Maastricht tegen MVV

13.12 uur: Roda JC mag geen supporters meenemen naar Maastricht bij de volgende derby tegen MVV. De onafhankelijke aanklager betaald voetbal legde de club uit Kerkrade dat als straf op, na de ongeregeldheden op 29 oktober in De Geusselt. De Limburgse derby moest toen kort voor rust worden gestaakt.

Het liep uit de hand nadat vanuit het uitvak vuurwerk op het veld was gegooid. Het leidde tot rellen in het stadion. Diverse toeschouwers betraden het speelveld. De ME moest de orde herstellen. Zes agenten en twee stewards van Roda JC raakten gewond. De politie hield tien mensen aan. De derby werd eind vorige maand zonder publiek uitgespeeld.

Zowel Roda JC als MVV kreeg een boete van 5000 euro. De club uit Maastricht moet van de aanklager een plan van aanpak opstellen, om ongeregeldheden in de toekomst te voorkomen. MVV kreeg ook een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek als het in de komende twee jaar nog eens misgaat in De Geusselt.

Roda en MVV staan op 7 januari weer tegenover elkaar, dan in Kerkrade. Vanwege de coronamaatregelen mag daar sowieso geen publiek bij zijn. De straf voor Roda JC is van toepassing op de volgende uitwedstrijd tegen MVV waarbij toeschouwers zijn toegestaan.

De aanklager deelde ook de nodige boetes uit aan clubs in de Eredivisie. Heracles Almelo en Fortuna Sittard moeten 10.000 euro betalen (waarvan de helft voorwaardelijk), omdat hun fans bekers bier en vuurwerk op het veld gooiden. Vitesse kreeg een boete van 7500 euro (waarvan ook de helft voorwaardelijk) omdat de aanhang vuurwerk afstak. De hoogte van de boetes ligt vast in een reglement. Vanwege de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de betaaldvoetbalclubs past de aanklager sinds april vorig jaar wel een algemene korting toe.

In de eerste maanden van dit seizoen misdroegen aanhangers van heel wat clubs zich in en om de stadions. Het leidde tot een piek in het aantal tuchtzaken.

Murray krijgt wildcard voor Australian Open

13.05 uur: Andy Murray heeft een wildcard ontvangen voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Britse tennisser is vijfvoudig finalist in Melbourne, maar behoort al sinds de zomer van 2018 door tal van blessures niet meer tot de top 100 van de wereld. Momenteel staat hij 134e, niet voldoende voor een rechtstreekse plaats in het hoofdtoernooi.

„Andy staat bekend om zijn vechtlust, passie en liefde voor het spel en ik ben verheugd om hem in januari weer in Melbourne te mogen verwelkomen”, liet toernooidirecteur Craig Tiley op Twitter weten. „We kunnen niet wachten om je weer hier te zien.”

Murray (34) bereikte tussen 2010 en 2016 vijf keer de finale van de Australian Open, maar won het toernooi nooit. Wel zegevierde hij twee keer op Wimbledon en een keer op de US Open. Een heupblessure leek in 2018 een einde te maken aan zijn loopbaan, maar de Schot keerde terug en won in 2019 het toernooi van Antwerpen. Maar zijn oude niveau haalde hij niet meer. Op Wimbledon reikte hij afgelopen zomer tot de derde ronde.

De Australian Open begint op 17 januari.

Kunstrijder Yuzuru Hanyu mikt ondanks blessure op unieke sprong

11.16 uur: Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu heeft aangegeven dat hij ondanks een enkelblessure van plan is op de Winterspelen van Beijing zijn titel te verdedigen. De Japanner kwam sinds een val tijdens een training vorige maand niet meer op het ijs in actie, maar liet donderdag weten op de nationale kampioenschappen van zijn land komend weekeinde zelfs een viervoudige axel te willen proberen.

Hanyu, die woensdag niet op kwam dagen tijdens een persconferentie voorafgaand aan de titelstrijd, slaagde donderdag tijdens een training er bijna in de unieke sprong uit te voeren. Nog nooit liet een kunstschaatser de viervoudige sprong in een wedstrijd zien. Hanyu wil zijn plan zondag tijdens de vrije kür uitvoeren en daarna op de Spelen in Beijing. „Ik denk dat Beijing een mooi eindpunt is”, zei hij donderdag na zijn verrassende terugkeer op het ijs. Daarmee sprak hij zich voor het eerst uit over een mogelijke deelname aan de Winterspelen. Het Japans kampioenschap wordt zijn eerste optreden sinds april. Vrijdag wordt in Saitama de korte kür afgewerkt.

Hanyu (27) wacht sterke concurrentie van zijn 18-jarige landgenoot Yuma Kagiyama, de huidige nummer 1 van de wereld. Ook moet hij afrekenen met Shoma Uno, de winnaar van zilver op de Spelen van Pyeongchang. Voorafgaand aan die Spelen was Hanyu ook al lange tijd geblesseerd aan een enkel.

Louis van Gaal Ⓒ ProShots

Louis van Gaal sluit 2021 met Oranje af als nummer 10 van de wereld

10.26 uur: Het Nederlands elftal sluit het jaar 2021 af als nummer 10 van de wereldranglijst. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal staat op de mondiale ranking van december op dezelfde plaats als in november, toen Oranje een plek winst had geboekt en terugkeerde in de top 10. Eind vorig jaar nam Oranje de veertiende plek in.

België staat voor de vierde keer op rij bij de jaarwisseling aan kop. De ’Rode Duivels’ hebben een kleine voorsprong op Brazilië. Wereldkampioen Frankrijk neemt de derde plaats in. In de top 10 veranderde niets ten opzichte van vorige maand. Canada was dit jaar de grootste stijger. Het land stond eind 2020 op plek 72 en sluit dit jaar af als nummer 40 van de wereld.

Het Nederlands elftal plaatste zich in november voor het WK van komend jaar in Qatar. De loting voor de groepsfase is op 1 april. De ploeg van Van Gaal zit dan hoogstwaarschijnlijk in pot 2. Gastland Qatar en de nummer 1 tot en met 7 op de wereldranglijst loten mee als groepshoofd.

Jürgen Klopp en Conte pleiten voor minder duels in League Cup

09.29 uur: De trainers Jürgen Klopp en Antonio Conte willen dat de halve finales van het toernooi om de League Cup over slechts één wedstrijd gaan in plaats van twee. Klopp (Liverpool) en Conte (Tottenham Hotspur) pleitten daarvoor nadat ze met hun ploegen de laatste vier in het Engelse bekertoernooi hadden bereikt. In de League Cup is het gebruikelijk dat de ploegen in de halve finales zowel uit als thuis spelen; de wedstrijden staan voor 4 en 11 januari op het programma.

Liverpool speelt in de halve finale tegen Arsenal, de Spurs treffen Chelsea. „Gezien de situatie waarin we leven, zou het beter zijn om beide halve finales over één wedstrijd te laten gaan”, zei Conte, doelend op de golf aan coronabesmettingen binnen het Engelse voetbal waardoor de afgelopen weken veel wedstrijden zijn afgelast. Rond de feestdagen hebben de clubs uit de Premier League een vol programma met drie duels in een week tijd.

Klopp heeft al herhaaldelijk opgeroepen om het aantal wedstrijden in Engeland terug te dringen om zo de belasting voor de spelers te verminderen. „Als wat ik zeg zou helpen, zou ik het vaker doen. Maar het helpt allemaal niet”, aldus de Duitse manager van Liverpool na de zege via strafschoppen op Leicester City. „Het enige wat ik ermee bereik, is krantenkoppen creëren. De boodschap komt nooit op de juiste plekken terecht.”

Volgens Sky Sports staan donderdagmiddag wel twee vergaderingen gepland over dit onderwerp. Eerst gaan de trainers uit de Premier League met elkaar in gesprek, daarna de aanvoerders.