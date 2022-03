Coranabeleid brengt schaatsers in lastig parket

Qua ziekteverschijnselen is dat probleem - met de huidige variant - te overzien. Het meest vervelende punt voor de schaatsers is dat de gevolgen nog steeds hetzelfde zijn; een positieve test betekent uitsluiting van deelname aan het evenement. „Doordat de rijders uit onder meer Rusland en Wit-Rusland niet welkom waren op het WK, kwamen er kamers vrij in het atletenhotel”, verklaart Jan Dijkema, de president van de Internationale Schaatsunie (ISU). „Die kamers zijn geboekt door mensen die niet in onze bubbel zitten. Zij werden gevraagd om zich aan onze regels te houden, zoals dagelijks testen en een mondkapje dragen, maar ze waren daartoe niet verplicht.”

Het contrast met olympisch Peking, waar de sporters en andere betrokkenen tot twee weken geleden in een soort parallel universum leefden, kon zowat niet groter. Het is een lastige situatie voor de ISU, erkent Dijkema. „Onze regels zijn anders dan in het organiserende land. In dit geval was dat Noorwegen, waar de coronamaatregelen zijn losgelaten. Op een gegeven moment gaat dat schuren. Wij kunnen sporters onmogelijk met ziekteverschijnselen laten starten.”

Komend weekeinde wordt in Thialf de laatste wedstrijd van het schaatsseizoen verreden: de wereldbekerfinale. De Friese ijstempel is twee dagen lang stijf uitverkocht. „De toeschouwers worden daar gevraagd om een negatieve test, dat was in Hamar niet het geval. Over de verdere exacte invulling hebben we de komende dagen nog besprekingen.”