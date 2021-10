Ajax in gesprek met makers ’Brainfart Aidshoven’-spandoek en biedt excuses aan PSV aan

Op het doek stonden onder meer twee treurende PSV’ers afgebeeld met op de borst van hun shirt de tekst ’Brainfart Aidshoven’ in plaats van Brainport Eindhoven. Algemeen directeur Edwin van der Sar bood al tijdens het duel namens Ajax excuses aan bij zijn collega Toon Gerbrands van PSV.

Het spandoek was gemaakt door het zogeheten sfeerteam van de Amsterdamse aanhang. De club heeft doorgaans bij doeken van zulke omvang vooraf overleg met de makers. „Ajax heeft een ontwerp gezien en daar akkoord op gegeven. De uiteindelijke versie die uitgerold werd, week op enkele punten af van de geaccordeerde variant”, aldus een woordvoerder van Ajax. Het betrof onder meer de tekst op de PSV-shirts.

„Daarmee is het vertrouwen beschaamd op basis waarvan wij met het sfeerteam werken. Het spreekt voor zich dat wij daarover met hen in gesprek gaan, ook om te voorkomen dat dit in eventuele volgende gevallen weer kan gebeuren.”