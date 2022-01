Premium Het beste van De Telegraaf

Luuk de Jong bewijst: hij voegt iets toe aan Barça

Door Yorick Hokke

Luuk de Jong leek zaterdagavond lange tijd de matchwinner te worden. Ⓒ PROSHOTS

AMSTERDAM - Genoeg voor een overwinning was het niet, maar het doelpunt van Luuk de Jong tegen Granada (1-1) bewees zaterdag dat de lange Nederlandse spits over veel meer beschikt dan zijn criticasters hadden gedacht. Voetballend is De Jong niet de sterkste, maar koppend behoort hij nog steeds tot de besten ter wereld. En dus is hij ook een toevoeging voor FC Barcelona.