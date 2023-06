Premium Het beste van De Telegraaf

Adel verplicht bij FC Twente: huizenhoge favoriet in play-offs

FC Twente-trainer Ron Jans coacht zijn spelers Ricky van Wolfswinkel (r.) en Michel Vlap. De coach neemt afscheid na de play-offs. Ⓒ FOTO’S GETTY IMAGES & ANP/HH

AMSTERDAM - FC Twente is de te kloppen ploeg in de play-offs om het voorrondeticket in de Conference League. In Enschede rekent iedereen op een tweede opeenvolgende seizoen Europees voetbal. Trainer Ron Jans en de spelers die FC Twente na dit seizoen de rug zullen toekeren, zijn erop gebrand de club met een prijs in de vorm van kwalificatie voor Europees voetbal te verlaten. „We zullen er alles aan doen om die prijs te pakken, maar garanties zijn er niet”, beseft Jans.