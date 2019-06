Video: Hazard kust logo Real, stadion ontploft

Hazard tekende bij Real Madrid, dat voor de speler zo’n honderd miljoen euro aan Chelsea betaalde, een contract voor vijf jaar. „Het was als kind mijn droom en nu ben ik hier. Ik wil van dit moment genieten”, liet de 28-jarige Belg in het Frans aan het publiek weten. Het Spaans van Hazard was nog niet toereikend genoeg om zich in duidelijke taal uit te spreken.

Geen woorden, maar daden. Dat moet hij hebben gedacht. Wanneer Hazard tijdens de presentatie namelijk het logo van Real Madrid op zijn shirt kust, gaan de 50.000 aanwezigen volledig uit hun dak. Een heus kippenvelmoment. Bekijk hieronder de beelden.

Ook poseert Hazard bij de volle prijzenkast van de Koninklijke. De Madrilenen wonnen in de historie liefst dertien keer de Champions League (inclusief de voorganger Europa Cup I). Nadat Real Madrid liefst driemaal op rij de sterkste bleek in het Europese kampioenenbal werd de ploeg afgelopen seizoen in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door Ajax. Zonder Cristiano Ronaldo ging het onmiddellijk mis.

Met de komst van Hazard en nog enkele andere sterren hoopt Real komende voetbaljaargang weer nadrukkelijk mee te doen om de eindzege in de Champions League en wil de Spaanse topploeg zich weer serieus mengen in de titelstrijd met regerend kampioen Barcelona. „Ik popel om eraan te beginnen en met Real veel titels te winnen”, aldus Hazard.