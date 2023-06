Burak Yilmaz stopt als voetballer na vertrek bij Fortuna

De 77-voudig Turks international maakte vorig jaar zomer de overstap van Lille naar Fortuna Sittard. In Limburg ondertekende hij een contract voor vijf jaar. Yilmaz kwam tot 26 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen treffers.

De aanvaller meldde eind vorige maand via Instagram dat hij stopte bij Fortuna. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor die club op 9 april bij Ajax (4-0-nederlaag). Yilmaz schreef in april ook een bericht op Instagram waarin hij afscheid leek te nemen. Enkele dagen later meldde hij zich echter weer in Sittard.

Yilmaz speelde eerder voor onder meer Fenerbahçe, Besiktas en Trabzonspor.